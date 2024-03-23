Son dakika... Kremlin'den resmi açıklama geldi! Moskova'daki saldırıdan sonra kaç kişinin yakalandığı açıklandı

Rusya'nın başkenti Moskova’da Crocus Belediye Binası'daki bir konser salonunu dün akşam kana bulayan saldırganları yakalama çalışmaları Rusya'da kaygıyla takip ediliyor.

En az 93 kişiyi öldüren, en az 145 kişiyi yaralayan saldırganların yakalandığı bildirildi.

Milletvekili Aleksandır Kinstein, Telegram hesabında, iki şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bryansk bölgesindeki bir polis kovalamacasında iki kişinin beyaz bir aracın içinde yakalandığı kaydedildi. Kinstein, diğer şüphelilerin bölgedeki ormanlık alana kaçtığını belirtti.

Interfax haber ajansı da, istihbarat kurumu FSB'nin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 4'ü saldırıda yer alan 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdiğini aktardı.