Moskova saldırganından Türkiye itirafı. Rus askerler videoya alıp konuşturdu

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir konser salonunda maskeli saldırganlar tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 140’dan fazla vatandaş hayatını kaybetti. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü IŞİD üstlendi.

Saldırganlardan birinin yakalandığını açıklandı. Rus askerleri saldırganı yakalayarak videoya aldı.

Saldırgan, Türkiye'den geldiğini itiraf etti. Ayrıca teröristin kendisine IŞID tarafından 5.400 dolar teklif edildiğini de söyledi.

KİMLİKLERİ PAYLAŞILDI

Öte yandan ‘Baza’ isimli Telegram kanalından saldırganların kimliği ve fotoğrafları yayıldı.

Nasridinov Makhmadrasul (37), Ismonov Rivozhidin (51), Safolzoda Shokhinjonn (21) ve Nazarov Rustam’ın (29) saldırganlar olduğu bildirildi.