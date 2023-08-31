Son Dakika... Malatya'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 17.06 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 9.43 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 17.06 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 9.43 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.