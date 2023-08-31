Son Dakika... Malatya'da deprem

AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

Son Dakika... Malatya'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 17.06 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 9.43 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

ekran-goruntusu-2023-08-31-172549.jpg

Öne Çıkanlar
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Son Haberler
Arda Güler Luka Modric'in kızıyla antrenman yaptı. Genç yıldız 'Yeni eğitmen' notuyla paylaştı Spor
Arda Güler Luka Modric'in kızıyla antrenman yaptı. Genç yıldız 'Yeni eğitmen' notuyla paylaştı
Uyuyan sapık babaya baltalı saldırı. Genç kızlarını taciz etmişti. Yine Suriyeli yine dehşet Güncel
Uyuyan sapık babaya baltalı saldırı. Genç kızlarını taciz etmişti. Yine Suriyeli yine dehşet
Bakan Yerlikaya duyurdu: Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ'cü yakalandı Güncel
Bakan Yerlikaya duyurdu: Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ'cü yakalandı
Prostat büyümesinde 10 kritik belirti Sağlık
Prostat büyümesinde 10 kritik belirti
'Hakemlik yerine noterliğini yaptılar'. Memur-Sen'den Hakem Kuruluna zam tepkisi Ekonomi
'Hakemlik yerine noterliğini yaptılar'. Memur-Sen'den Hakem Kuruluna zam tepkisi
ASELSAN ve SSB'den 490 milyon liralık imza Ekonomi
ASELSAN ve SSB'den 490 milyon liralık imza