Son dakika... Memleket Partisi'nde flaş istifa

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Memleket Partisi'nde flaş istifa
Memleket Partisi sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Memleket Partisi sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal, sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşımda Memleket Partisi'ndeki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Özkal yaptığı açıklamada, "Çok severek, gönülden çalıştığım partimdeki tüm görevlerimden bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım.

Yaptığım her iş, yazdığım her söz, söylediğim her şey içtendi, severekti.

Bu süreçte benden desteğini, sevgisini esirgemeyen herkese, parti emekçilerimize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

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