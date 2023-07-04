Son Dakika... Memur zammı için tarih açıklandı

En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkartacak kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Son Dakika... Memur zammı için tarih açıklandı

En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak, memur ve emekliye refah payı verilmesini öngören kanun teklifinin yarın TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Teklifi AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklayacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili bir açıklama da AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.

Yarın açıklanacak enflasyon verileri ile rakamın netleşeceğini söyleyen Akbaşoğlu, "Enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" dedi.

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