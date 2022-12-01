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  • Son dakika... MGK toplantısı sona erdi. Açıklamada Yunanistan detayı

Son dakika... MGK toplantısı sona erdi. Açıklamada Yunanistan detayı

Son dakika... MGK toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yayınlanan açıklamada, Yunanistan'a uyarılarda bulunuldu.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 20:23
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Son dakika... MGK toplantısı sona erdi. Açıklamada Yunanistan detayı

Son dakika... MGK toplantısı sona erdi. Açıklamada Yunanistan detayı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.

MGK Bildirisinden şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği, bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı hususu vurgulanmıştır.

Diyalog tekliflerine kayıtsız kalan Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması faaliyetlerine son vermesini beklediğimiz vurgulanmıştır.

Yurt içinde ve yurt dışında, azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler müzakere edilmiştir.

KKTC'nin TDT'ye gözlemci statüsünde kabulünden memnuniyet dile getirilmiş, diğer uluslararası kuruluşlarla ülkelerden benzer adımları beklediğimiz ifade edilmiştir.

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdir ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler müzakere edilmiştir.

Yüce milletimizin ve eşsiz ülkemizin savunmasını ve güvenliğini sağlamak maksadıyla BM Şartı'nın 51. maddesi kapsamında güney sınırlarımız boyunca icra edilen operasyonların tek hedefinin terör örgütleri olduğu, bölgemizde; sınırlarımızı, şehirlerimizi, vatandaşlarımızı ve güvenlik güçlerimizi hedef alan hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği, bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı hususu vurgulanmıştır.

Teröre karşı verdikleri kahramanca mücadele; milli ve milletler arası hukuk ile insan hakları ve kamu vicdanına mutlak bir bağlılıkla hareket etmeyi ilke olarak benimseyen güvenlik kuvvetlerimizin, ağır darbe alan bölücü terör örgütlerine nefes aldırmak maksadıyla yalan ve iftiraya başvuran çevrelerce hedef alınmasına hiçbir surette müsamaha gösterilmeyeceğinin altı çizilmiştir.

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Hüseyin Korkmazoğlu
1.12.2022 21:29
Yunanistan 10 milyonluk bir ülke, Türkiye deki sığınmacılar bile, onların nüfusundan fazla. 1)Yunanistan neyine güveniyor. 2)Türkiye, bu Yünanistan'ı niye ciddiye alıyor. Her seçim zamanı aynı tiyatro  
 
1950
1.12.2022 21:15
Buna Anadolu’da Eşeğe güç yetmeyince Semeri döğmek denir, Anladınız mi?, Teröre destek olan kim ABD, o ise bize Vali atayan değil mi ? Yalan mi?  
 
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