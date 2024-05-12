Beşiktaş Alanyaspor'un elinden zor kurtuldu

Süper Lig'de Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanına çıktı.

3. lük yarışından epey kopan Beşiktaş'ta, Alanyaspor maçı öncesi büyük eksiklikler göze çarptı.

Rashica, Ghezzal, Semih Kılıçsoy, Omar Colley, Aboubakar, Chamberlain ve Al Musrati gibi önemli isimlerinden mahrum kalan Beşiktaş, maça 'Mert, Svensson, Necip, Tayyip Talha, Masuaku, Salih, Gedson, Muçi, Onur, Muleka, Cenk' 11'i ile çıktı.

Yedeklerle de iyi bir hamle oyuncusu olmaması, Beşiktaş'a sıkıntı yarattı.

Beşiktaş'ın ensesinde olan Alanyaspor ise son haftalarda aldığı iyi sonuçlarla 4. sırada yer aldı.

Maça dönecek olursak, karşılaşma yüksek tempoda başladı.

İki takım da çok hareketliydi.

MASUAKU DİREĞE NİŞANLADI!

Beşiktaş, 26. dakikada serbest vuruş kazandı.

Topun başına geçen Masuaku, çok sert bir şut çekti.

Bu şut direkte patladı ve Beşiktaş gol şansını kaçırdı.

İLK YARININ HAKİMİ ALANYA

Beşiktaş, rakip kaleye isabetli şut çekemezken çok kötü bir ilk yarı çıkardı.

Alanyaspor daha etkili olan taraftı.

Birçok gol pozisyonundan yararlanamadı ev sahibi.

Pozisyonları cömertçe harcadı.

Böylece ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

ALANYASPOR GOLLERİ KAÇIRDI

Alanyaspor 54. dakikada Oğuz Aydın ile gole yaklaşırken, 58. dakikada inanılmaz bir pozisyon kaçtı.

Augusto, Oğuz Aydın'a güzel bir pas yolladı. Savunma arkasına pasını atan Oğuz, Ui-jo'yu topla buluşturdu.

Ui-Jo Hwang'ın vuruşunu Mert Günok kurtardı.

MULEKA'DAN ŞAHANE GOL!

Beşiktaş, Jackson Muleka'nın golü ile 1-0 öne geçmeyi başardı.

Onur Bulut'un güzel ortasına uçarak kafa atan Muleka, attığı harika golle 61. dakikada skoru 1-0'a getirdi.

Bu gol sonrası sakatlanan Muleka, maça devam edemedi ve yerine Emrecan Terzi dahil oldu.

ALANYA'NIN YANITI GECİKMEDİ

Ev sahibi, Beşiktaş karşısında dengeyi yakaladı.

79. dakikada ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın içeri çıkardığı topa dokunan Ahmed Hassan, golünü atmayı başardı.

BEŞİKTAŞ BERABERLİĞİ ZOR KURTARDI (!)

Bu sezon taraftarını şaşırtmayan Beşiktaş, Alanya deplasmanından 1 puanla döndü.

İlk 3'ü bırakın, ilk 5'te kalması bile mucize olur Beşiktaş için.

Ligin bitmesine 2 hafta kaldı.

Beşiktaş'ın geriye Hatayspor ve Kasımpaşa maçları kaldı.

Kasımpaşa ise Beşiktaş'ın hemen altında.

Beşiktaş'ın tek çaresi, Türkiye Kupası'nı kazanmak.

Eksikler dönünce Beşiktaş tam kadro ile kupaya uzanabilir.

Ancak bu futbolun değişmesi gerek..