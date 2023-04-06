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Son Dakika... Millet İttifakı'ndan kritik toplantı

Millet İttifakı'nı oluşturan altı partinin liderleri milletvekilliği seçimlerindeki aday listeleri için hafta sonu listelere son şeklini verecek

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 17:56
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Son Dakika... Millet İttifakı'ndan kritik toplantı

Son Dakika... Millet İttifakı'ndan kritik toplantı
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14 Mayıs milletvekilliği seçimlerine günler kala partilerin aday listeleri trafiği de hızlandı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Millet İttifakı'nı oluşturan DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, CHP ve İYİ Parti'nin liderleri hafta sonu liste üzerinde çalışacaklar ve listelere son şeklini verecek.

4 PARTİ CHP LİSTELERİNDEN GİRECEK

Bugün basına yansıyan haberlere göre, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti CHP listelerinden seçimlere girecek. 

FERMUAR SİSTEMİ GENİŞLİYOR

İYİ Parti ve CHP'nin üzerinde çalıştığı fermuar sisteminin de genişlediği belirtiliyor. 

Gelen bilgilere göre, iki parti 15 ilde ortak liste çıkarmak için çalışmalarını hızlandırdı.

ÇEKİLME BAŞVURUSU YAPILMADI

Millet İttifakı veya Cumhur İttifakı üyesi siyasi partilerden hiçbiri bugün saat 17.00 itibariyle YSK'ya çekilme başvurusu yapmadı. Ancak fiilen 9 Nisan saat 17.00'ye kadar milletvekili listesini YSK'ya sunmayan siyasi parti oy pusulasından düşürülecek.

 

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