Özgür Özel'den AKP'ye hodri meydan. 'Kim emeklinin yanında kim değil göreceğiz'

Partisinin haftalık grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkan Özgür Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Zor günlerden geçiyoruz. 86 milyon vatandaşımızın zorlandığı üzüldüğü kahrolduğu şekilde kötü yönetiliyoruz. 12 vatan evladımızı kaybetmenin verdiği üzüntü yüreğimizi yakarken. Bu kez aynı üs bölgesinden 9 askerimizin şehit haberini aldık.

Bizler evimizde rahat uyuyalım diye hayatlarını kaybettiler. Şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyoruz.

Biz eğer bir ülkede kötü giden bir şey varsa, ekonomi kötü yönetiliyorsa eleştirirsiniz, iç işlerinde aksaklık vardır eleştirirsiniz.

"EVLATLARIMIZIN KANI AKMASIN DİYE KONUŞUYORUZ"

Bir kararı verir tartışmayın der şehit haberleri gelir tartışmayın der. Ama evlatlarımızın kanı akar ve evlatlarımızın kanı yerde kalmayacak konuşmayın.

Bundan sonra biz evlatlarımızın kanı akmasın diye konuşuyoruz.

Geçici üs bölgesinde koruyabileceksek kalma kararı koruyamayacaksak usulüne uygun olarak boşaltılıp zamanı gelince tekrar oraya gidilmesi gibi benimsenmiş bir askeri taktik varken bu kararları kim aldı niye inat ediyor ve sürekli aynı şekilde şehit veriyoruz dedik.

Sorularımıza yanıt vereceksiniz dedik. Dediler ki biz bilgi vermeye gelmeyiz.

ORTAK BİLDİRGE

Dediler ki işte kağıt işte kalem imza atacaksınız. Dedik ki bu sorulara cevap verilmeden sorumlularla aynı a4’te buluşmayız dedik ve itiraz ettik.

Kendi bildirgemizi yayınladık. Onlar kınıyorlardı biz PKK’yı lanetledik onlardan çok daha sert bildirgemizi açıkladık.

Yokmuş gibi yaptılar. Onlar için doğruları söylemenizin bir kıymeti yok arkalarında dizilmenizin bir kıymeti var.

ÜS BÖLGESİNDE VERİLEN ŞEHİTLER

Maalesef Cuma akşamı 9 eve daha ateş düştü. Aynı bölge aynı üs aynı zafiyet ve yeni şehitler. Sonra çıkmışlar dediler ki bir kez daha kınama yayınlayalım aynı talep.

Biz artık orada yokuz tavrımız değişmez dedik. Bakın ne oluyor. Bugün iki bakan o gelmedikleri Meclis’e geliyorlar.

Vermedikleri beyanatı bilgiyi veriyorlar. Meclis’in karşısına çıkıyorlar ve bekliyoruz ki sorularımızı cevaplayacaklar.

İYİ PARTİ'YE BİLDİRİ ÇAĞRISI

Bakın başka ne oldu. CHP’ye imza atmadı diye vatan haini diyebilecek tiniyetliler iyi dinlesin. Bu salon nerde nasıl durdu.

Bugün ne oluyor. O gün biz imza atmadık. Bugün Meclis başkanı bildirge kaleme almış imzalayanlar var.

Bu kez Saadet, Gelecek, DEVA, Demokrat Parti imzalamadı. CHP kendi bildirgesini MYK’da imzalamıştı.

Bugün Meclis Başkanlığı’na CHP Grubu bildirgesini sunuyor. Saadet Gelecek DEVA ve Demokrat Parti kendi bildirgelerini sunuyor. AKP MHP ve İYİ Parti de bir başka bildirge sunuyor.

Hepsi okunsun kim kimin yanında duruyor belli olsun. Bir tek şey söylerim üyelerin iyi niyetine vatan severliğine cumhuriyetçiliğine sahada hepimizin şahit odluğu geçmişte birlikte ittifak içinde olduğumuz AK Parti’nin MHP’nin yanlış politikalarına onurla itiraz eden İYİ Parti’nin de bu sorunlu AKP’den ayrışarak kendi bildirgesini imzalamasını ümit ediyoruz aksi durum hepimizi çok üzüyor.

"GERÇEK MİLLİYETÇİLİK ŞEHİT TABUTUNU TUTUP PROPAGANDA YAPMAK DEĞİL.."

Gerçek milliyetçiliğin şehit tabutunu tutup propaganda yapmak değil, birket evlere koca bayrak asmak değil, analar ağlamasın şehitler olmasın diye doğru gerçek politikaları savunmanın doğru olduğunu biliyoruz.

Biz kendimize güveniyoruz kim ne yaparsa yapsın. Bugüne kadar ezber bozulunca okuduğumuz gazetelerde yazanlar. Keşke ayrılmasaydık imzalasaydık.

Kardeşim sen durduğun yerde dur Atatürk’ün çizgisinde dur gör bak nasıl zaman seni yine haklı çıkaracak.

Tayyip Bey’in peşine takılmadık acaba yanlış mı yaptık? Takılmayacağız birlikte olacağız haklı çıkacağız ve sonunda biz başaracağız siz başaracaksınız.

"BAZI TELEFONLARIN GELMEMESİ GELMESİNDEN DAHA KÖTÜDÜR"

AK Parti devletin genleriyle oynadılar. Şimdi devletin başı, bulunduğu makam öyle ve yürütmenin başı, bir terör saldırısı olmuş kime telefon açmış kime açmamış onunla ilgili tartışma yürüyor.

Siz iktidar olarak verilen sorumluluğunu yerine getirirseniz, biz gereğini yaparız. Ama biz bilgi ver dediğimizde, kim oluyor derseniz, bizim taleplerimizi ötekileştirirseniz, bazı liderleri arayıp bazı liderleri aramazsanız, siz her şey olmuşsunuzdur ama devlet adamı olamamışsınızdır.

Bazı telefonların gelmemesi gelmesinden daha kötüdür. Gelmemesinden gurur duyuyorum.

Bütün oy veren seçmenlere saygı duyarak telefon ediyor, geleceği tahayyül etmek için telefon ediyor. Onun gelecekle ilgili tasarrufunda olmamak CHP için bir onurdur.

Adalet ve Kalkınma Partisi sadece hayat pahalılığı yaratmadı sadece toplumsal barışı zafiyete uğratmadı, sadece dış politikada yalnızlaştırarak kötülük yapmadı. Onlar devletin genleriyle oynadılar.

Şimdi devletin başı ve yürütmenin başı bir terör saldırısı olmuş kime telefon açmış kime açmamış onun tartışması sürüyor.

Bu ülkede hassas gelişmeler odluğunda üst düzey yöneticiler yürütme adına gider başta Ana Muhalefet partisi ve Meclis’teki partileri bilgilendirirler ve genel kurula bilgi verirlerdi.

Kıbrıs Barış Harekatı Ecevit çıkmış ‘Ayşe tatile çıktı’ biz sadece Kıbrıslı Türklere değil Rumlara da barış getiriyoruz Meclise gelmiş ve ilk önce Süleyman Demirel’in telefonu çalmış sonra Meclis olağanüstü oturumda Meclis barış harekâtı için Ecevit tarafından bilgilendirilmiş.

Ardından Süleyman Demirel, “Bugün TBMM Milli meseleler karşısında Türkiye’nin güçlüklerle zor ve çetin sorunlarla karşı karşıya kaldığı zaman bir kalp gibi hareket edilmesini nasıl bir kalp gibi atması lazım geldiğinin fırsatı ile karşı karşıyadır.

Siz eğer iktidarına sahibi olarak verilen sorumluğu yerine getirirseniz ana muhalefet partisi karşınıza geçer bir kalp gibi birlikte olmanın birlikte olmanın sorumluluğu hissettik” der.

Ama siz eğer bu gelenekleri terk edersiniz CHP’nin taleplerini ötekileştirseniz ve siz eğer benzer 9 şehit geldiği gece bazı liderlere telefon açıp bazı liderleri aramamaya kalkarsanız siz her şey olmuşsunuz demektir ama devlet adamı olamamışsınız demektir.

"ERDOĞAN'IN GELECEK PLANLARINDA YER ALMAMAK CHP İÇİN ONURDUR"

Çünkü o telefonu açarken bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak ülkenin çıkarlarını düşünerek bütün oy veren seçmene saygı duyarak değil geleceğe dönük siyasi tahlil ve tasarruflarını düşünerek yapıyor Erdoğan’ın gelecek planlarında yer almamak CHP için onurdur arkadaşlar.

PENÇE KİLİT HAREKAT BÖLGESİ

Pençe Kilit ile ilgili zafiyet var mıdır? Üs koşulları gerekli korumaya sahip olmadığı için mi saldırılar önlenemiyor? İlave tedbirler alıyor musunuz? Gözetleme ve keşif yeterli midir? Yeterli değilse neden yeterli değildir?

Acil sağlık müdahalesi yeterli midir? GATA'nın, askeri hastanelerin kapatılması, altın saatte kurtarılacak birçok Mehmetçiğin ölümüne sebebiyet vermekte midir? 21 aydır Pençe Kilit Harekatı'nda sonuca neden ulaşılamamıştır?

İsveç'in NATO üyeliği için kıyameti koparıp imzayı atan ve Meclis'e gönderen AK Parti'ye şunu soruyoruz. PKK ve YPG'nin 1. destekçisi olduğunu söylediğiniz ABD'yle siz ilişkiler konusunda nasıl bir irtibat kuruyorsunuz?

PKK'yı içeriye dönük ABD destekliyor diyeceksiniz hem de İsveç üzerinden ABD ile F-16 pazarlığı yapacaksınız. NATO, PKK'nın karşısında bir müttefik olarak mı iki yüzlü mü davranacaktır, biz bütün müttefiklerimize bunu soruyoruz.

Ülkedeki ekonomik kriz hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, TÜİK'in açıkladığı gıda enflasyonu verilerine işaret ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ekonomi alanında Türkiye çok kötü yönetiliyor. TÜİK yüzde 72 gıda enflasyonunun arttığını söylüyor. Ama dünya gıda örgütü 2023'te gıda fiyatlarının yüzde 10 düştüğünü açıkladı.

Sahte videolar yaptılar, oyu bize vermezsen vatanı böldürecekler deyip, bir kere daha oy alıp iktidarlarını sürdürdüler. 5 vakit ezan okuyan imam ve müezzinlerin özlük haklarını yine CHP savunuyor.

"EZAN, BAYRAK, VATAN DEYİP OY ALDILAR"

Onlar ezan, bayrak, vatan deyip sizden oy alıp, iktidara geldikleri günden bu yana benzin yüzde 80 artmış, 28 Mayıs'tan bugüne, 14 Mayıs'ta mazot 18.50 idi, şimdi mazot 40 lira.

Bu iktidar seçimi geçirene kadar yalanla oyları toplayıp sonra size sırtını dönen iktidardır. Zeytinyağı son bir yılda yüzde 180 zam almış durumda.

Memura yüzde 49.25 zam verdiler. ENAG'a göre ise zamlar en az yüzde 80 olmalıydı."

Motokuryeler güvende değil, Somalı madenciler güvende değil, trende olanlar güvende değildi. Bir park yıkılıp da topçu kışlası yapılmasın diyenler güvenden değil.

Onların çocukları güvende, onların aileleri güvende, pudra şekerci güvende, ne suçu işlersen işle Süleyman'ın fotoğraf listesine girersen güvendesin.

"ATATÜRK MİLLİYETÇİSİYİZ"

Şunu herkes bilsin 1 cm verecek toprağımız yok. Şanlı bayrağın üzerindeki kırmızı ataların kanalarından almış rengini icap ettiğinde kanını akıtmayacak bir tane CHP’li yok.

Yok efendim onla pazarlık ediyoruz bilmem ne. Resmi siyasi partiye ziyaret yapmışız, ömürleri boyunca gizli anlaşma yapıyorlar dediler.

Gizli anlaşma yok demişiz her şey gözünüzün önünde. İnatla yalan atıyorlar CHP’nin kendisine üyesine milletine ve kurucusu Gazi Atatürk’e vermeyeceği hiçbir hesabı yoktur.

Elbette birilerinin kolay iktidara oturma hamaset yaparak siyaset yapma döneminin sonuna geldiğinden dolayı stresleri yüksek.

Partimizin altı okuna sonuna kadar bağlıyız. Onlar gibi iktidarda kalmak için değil özde Atatürk Milliyetçisiyiz.

Bundan sonra Saray’a eyvallah etmeyiz arkasında dizilmeyiz onunla bir imza atıp onu meşrulaştırmayız. Herkes kendine partisine bu milletin ferasetine güvensin

Onlar korksun biz haklıyız biz başaracağız. Size güveniyorum gidin ve bu seçimleri kazanın size güveniyorum. CHP gerçek gücünü hepsine gösterecek sağ olun var olun.