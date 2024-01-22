Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na nasıl vefa göstereceklerini açıkladı. 'Partisini Türkiye'de iktidara taşıyacağız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vefatının sekizinci yılında eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in memleketi Nazimiye ilçesinde düzenlenen anma etkinliğinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in vefatının sekizinci yılına özel düzenlenen anma etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.

“KAMER GENÇ’İN HİKAYESİ CUMHURİYET HİKAYESİ"

Özel, Kamer Genç’in doğumundan ölümüne kadar yaşadığı hayat hikayesini Cumhuriyet’in hikayesine benzetti. Özel, “Kamer Genç’in hikayesi cumhuriyet hikayesi. Tunceli’nin Nazimiye ilçesinin Ramazan köyünde keçi güden bir çocuğun Cumhuriyet’in imkanlarıyla gelip hakim oldu, savcı oldu, hukuk fakültesini bitirdi. Daha sonra Anayasa yapılırken orada oldu” ifadelerini kullandı.

”BU DAĞLARDA O’NUN HAKKINDA ÖLÜM EMRİ VERİLDİĞİNDE BİLE BİR ADIM GERİ ATMADI”

Özel, Kamer Genç’in Cumhuriyetin verdiği yetkiyle darbe anayasasına hayır oyu veren tek kişi olduğunu hatırlatarak, Genç’in defalarca milletvekili olduğunu ve sözünü sakınmadığını söyledi. Özel Genç’in vatanına ve bayrağına bağlı olduğunu söyleyerek, ”Bu dağlarda O’nun hakkında ölüm emri verildiğinde bile bir adım geri atmadı” ifadelerini kullandı.

Özel Kamer genç hakkında yaptığı konuşmaların ardından, Nazimiye’ye gelmeden önce kendisinden önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayıp bu akşam kendisiyle bir araya geleceğini duyurdu.

"KILIÇDAROĞLU'NA VEFAMI CHP'Yİ İKTİDAR YAPARAK GÖSTERECEĞİM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’na vefasını CHP’yi iktidar yaparak göstereceklerini ifade etti. Dün gelmeden önce Kılıçdaroğlu’nu aradığını dün akşam bir araya geleceklerini fakat kendisinin programı olduğu için görüşmeyi bu akşama ertelediklerini söyledi.

"SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU SİZE ÇOK SELAM SÖYLEDİ"

Özel, ”Bizim geleneğimizdir gelmeden önce Kemal Bey’i ararız memleketinize bir talimatınız, bir söyleyeceğiniz var mı deriz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu size çok selam söyledi. Sizin de selamlarınızı alıp O’na götüreceğim” ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU’NUN PARTİSİNİ NAZİMİYE’DE, TUNCELİ’DE VE TÜRKİYE’DE İKTİDAR YAPACAĞIZ"

Özgür Özel, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na vefasızlık yapılmaması çağrısına ise önceki genel başkana vefa, partisini iktidar yaparak olur ifadelerini kullandı. Özel, Kılıçdaroğlu’nun partisini Nazimiye’de, Tunceli’de ve Türkiye’de iktidar yapacaklarını söyledi.

Özel, ”Genel Başkanımıza da Deniz Baykal’a da, Bülent Ecevit’e de, İsmet İnönü’ye de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e de vefamızı da onların partisini iktidar yaparak göstereceğiz. Sakin Atatürk’ün yolundan ayrılmayın. Atatürk’ün yolundan ayrılmayana kimse bir şey yapamaz” ifadelerini kullandı.