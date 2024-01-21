Özgür Özel'den Erdoğan'a DEM Parti yanıtı. Milletin derdi Dem değil zam zam zam

Kaynak: İHA
Özgür Özel'den Erdoğan'a DEM Parti yanıtı. Milletin derdi Dem değil zam zam zam
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DEM Parti sözlerine yanıt verdi.

Özgür Özel, Elazığ ziyaretinde, Erdoğan’ın kendisini DEM Parti üzerinden eleştirdiği sözlerine yanıt verdi.

Özel, “Erdoğan; milletin derdi DEM değil, milletin derdi zam zam zam. DEM diye tutturmuş. CHP ayrı bir parti, DEM ayrı bir partidir. Bize ziyarete geldiler, dedik ki 'Ne görüyorsanız burada. Açık gözünüzün önünde” diye konuştu.

lkc.jpg

Erdoğan’ın sürekli polemik çıkarmak istediğini belirten Özel, “Sürekli olmadık yalanlarla, iftiralarla partimizi bir araya getirmek istiyor. İstiyor ki kavga edelim. Erdoğan bizim kavgamız yoksullukla, açlıkla, insanların düştüğü durumladır” dedi.

Türkiye’de büyük bir ekonomik krizin olduğunu söyleyen Özel, Erdoğan’ın emeklileri ve emekçileri, büyük sıkıntı içerisinde bıraktığını belirtti.

ko.jpg

“ÖZGÜR EFENDİ” POLEMİĞİ

Erdoğan’ın kendisine 'Özgür efendi' demesini hatırlatan Özgür Özel, “Bana diyorsun ki 'Özgür efendi', efendiliğimizi bozmadan sana sesleniyorum. Millet aç, yoksul. En düşük emekli maaşını asgari ücret yapmadan karşıma gelme. Seninle muhatap olmuyorum” dedi.

31 Mart’ta önemli bir başarı elde etmek istediklerinin altını çizen Özgür Özel, Elazığ’da adaylarının çalışkan olduğunu belirterek, partililerden CHP’nin önceki dönem il başkanına sahip çıkmalarını istedi.

Özel ayrıca, Elazığ Belediyesi'ni bir partinin belediyesi olmaktan çıkartıp, Elazığ’ın belediyesi yapmak istediklerini ve o gün gelene kadar herkese başarılar diledi.

Özel, son olarak, “Elazığ Belediyesi'ni kazanacağız ve tarih yazacağız” diye konuştu.

İlgili Haberler
Özgür Özel'den Erdoğan'a 'Özgür efendi' yanıtı
Kılıçdaroğlu'ndan kendisi için günah keçisi ilan edildi diyen Erdoğan'a yanıt
Erdoğan'dan flaş Kılıçdaroğlu açıklaması. 'Bay Kemal’i günah keçisi ilan edip yalnızlığa ittiler'
Özgür Özel'den AKP'ye hodri meydan. 'Kim emeklinin yanında kim değil göreceğiz'
Son Haberler
Abdullah Avcı 5-1'lik mağlubiyet sonrası konuştu: Şık olmadı Spor
Abdullah Avcı 5-1'lik mağlubiyet sonrası konuştu: Şık olmadı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sahte yıldız göndermesi Spor
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sahte yıldız göndermesi
Montun 14 bin lira olduğunu öğrenince "Manyak mısınız nesiniz oğlum ya?" Video
Montun 14 bin lira olduğunu öğrenince "Manyak mısınız nesiniz oğlum ya?"
Erdal Beşikçioğlu örnek aldığı üç siyasetçiyi açıkladı Gündem
Erdal Beşikçioğlu örnek aldığı üç siyasetçiyi açıkladı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı Spor
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı
Netanyahu Hamas'ın esir takası teklifini reddetti. ‘Savaşı tüm cephede sürdürüyoruz’ Dünya
Netanyahu Hamas'ın esir takası teklifini reddetti. ‘Savaşı tüm cephede sürdürüyoruz’
Öğrencilere özel karne notları sosyal medyada gündem oldu: Çeneni çalıştırdığın kadar kafanı çalıştırsaydın..." Video
Öğrencilere özel karne notları sosyal medyada gündem oldu: Çeneni çalıştırdığın kadar kafanı çalıştırsaydın..."