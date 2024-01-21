Özgür Özel'den Erdoğan'a DEM Parti yanıtı. Milletin derdi Dem değil zam zam zam

Özgür Özel, Elazığ ziyaretinde, Erdoğan’ın kendisini DEM Parti üzerinden eleştirdiği sözlerine yanıt verdi.

Özel, “Erdoğan; milletin derdi DEM değil, milletin derdi zam zam zam. DEM diye tutturmuş. CHP ayrı bir parti, DEM ayrı bir partidir. Bize ziyarete geldiler, dedik ki 'Ne görüyorsanız burada. Açık gözünüzün önünde” diye konuştu.

Erdoğan’ın sürekli polemik çıkarmak istediğini belirten Özel, “Sürekli olmadık yalanlarla, iftiralarla partimizi bir araya getirmek istiyor. İstiyor ki kavga edelim. Erdoğan bizim kavgamız yoksullukla, açlıkla, insanların düştüğü durumladır” dedi.

Türkiye’de büyük bir ekonomik krizin olduğunu söyleyen Özel, Erdoğan’ın emeklileri ve emekçileri, büyük sıkıntı içerisinde bıraktığını belirtti.

“ÖZGÜR EFENDİ” POLEMİĞİ

Erdoğan’ın kendisine 'Özgür efendi' demesini hatırlatan Özgür Özel, “Bana diyorsun ki 'Özgür efendi', efendiliğimizi bozmadan sana sesleniyorum. Millet aç, yoksul. En düşük emekli maaşını asgari ücret yapmadan karşıma gelme. Seninle muhatap olmuyorum” dedi.

31 Mart’ta önemli bir başarı elde etmek istediklerinin altını çizen Özgür Özel, Elazığ’da adaylarının çalışkan olduğunu belirterek, partililerden CHP’nin önceki dönem il başkanına sahip çıkmalarını istedi.

Özel ayrıca, Elazığ Belediyesi'ni bir partinin belediyesi olmaktan çıkartıp, Elazığ’ın belediyesi yapmak istediklerini ve o gün gelene kadar herkese başarılar diledi.

Özel, son olarak, “Elazığ Belediyesi'ni kazanacağız ve tarih yazacağız” diye konuştu.