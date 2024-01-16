En düşük emekli maaşı için net rakam ortaya çıktı. 3 SGK uzmanı maaş tablosunu açıkladı

Milliyet gazetesinin haberine göre, milyonlarca emekli vatandaş, yapılacak maaş zam oranını büyük bir merakla bekliyor.

Asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak açıklanmasının ardından, emekli maaşları da gündemde önemli bir konu haline geldi. Uzmanlar, emekli maaşları için net rakamları teker teker hesaplayarak detaylı açıklamalarda bulunuyor.

TÜİK tarafından geçtiğimiz Aralık ayında yüzde 37,57 olarak açıklanan enflasyon, emekliler için enflasyon farkı olarak yansımıştı. Fakat, bu fark emeklileri memnun etmedi. SGK uzmanları, enflasyon farkının düşük olduğunu vurgulayarak, bu oranın yüzde 50'ye çıkarılacağını açıkladı. Masadaki en düşük rakam ile ilgili üç SGK uzmanı önemli açıklamalarda bulundu.

"EMEKLİ MAAŞININ "10 BİN TL İLE 11 BİN 250 TL ARASINDA OLMASI BEKLENİYOR"

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, en düşük emekli maaşının 10 bin TL ile 11 bin 250 TL arasında olacağını tahmin ettiğini söyleyerek, "Umarım ki herkese eşit bir refah payıyla desteklenerek verilecektir" ifadelerini kullandı.

Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram, emekli maaş zamlarında büyük bir artış beklediklerini söyleyerek, "Yeni asgari ücretin 17 bin 2 TL seviyesine çıktığı biliniyor. Bu durumu göz önüne alarak, en düşük emekli maaşının 11 bin 250 ile 11 bin 500 TL arasında olmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİ MAAŞLARI ASGARİ ÜCRET İLE AYNI SEVİYEDE OLMALI"

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, emekli maaşlarının asgari ücret ile aynı olması gerektiğini söyleyerek, "En düşük emekli maaşı için yüzde 50 oranının geçerli olması bekleniyor. Bu bağlamda en düşük emekli maaşının yaklaşık olarak 11 bin 250 TL civarında olacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.