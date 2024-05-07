Son dakika... Özgür Özel'den çok konuşulacak adaylık açıklaması

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşmasında partililere adaylık tartışması uyarısında da bulundu.



"DOĞRU BULMAM"

“Buradan gelecek seçim için şimdiden aday tartışmaları başlatmanın CHP’nin gücünü azaltmaktan başka bir gayreti yoktur.” diyen Özel, “Hiçbir arkadaşımın bu tartışmalara dahil olmasını doğru bulmam, istemem.” şeklinde konuştu.



"BÖYLE BİR HATA YAPMAM"

Özel şöyle devam etti:



“CHP’nin genel başkanı olarak, kendi adaylığımı dayatmak, CHP’nin tarihi bir fırsatı kaçırmasını sağlamak, CHP’nin birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun.”