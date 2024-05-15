Yahudi yerleşimciler "Gazze'ye gittiği" gerekçesiyle Batı Şeria'da gıda yüklü tıra saldırdı

Kaynak: AA
Yahudi yerleşimciler "Gazze'ye gittiği" gerekçesiyle Batı Şeria'da gıda yüklü tıra saldırdı
Batı Şeria’nın işgal altındaki topraklarında, Gazze’ye insani yardım taşıyan bir tır, yasa dışı Yahudi yerleşimciler tarafından yağmalandı ve Filistinli şoför saldırıya uğradı.

İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırıları 200 günü aşkın süredir devam ederken, bölgede insanlık dramı giderek derinleşiyor. Fanatik yerleşimciler, açlık sınırında yaşayan Filistinlilere ulaştırılmaya çalışılan yardımları engellemekte kararlı görünüyor.

Cenin kentinden El Halil’e doğru ilerleyen gıda malzemeleri yüklü tır, yasa dışı yerleşimcilerin hedefi oldu. Ramallah yakınlarında, 60 numaralı yol üzerinde durdurulan tırda bulunan tonlarca un ve şeker, yerleşimciler tarafından talan edildi. Olay yerinde bulunan İsrail askerlerinin müdahalesiyle çıkan arbedede, Filistinli şoför ağır şekilde darp edildi.

Bir yerleşimci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımların Hamas’a gittiğini öne sürdü. Gazze’deki kadın ve çocukların açlık çektiğini kabul eden yerleşimci, Hamas’ın varlığını gerekçe göstererek tırların geçişine izin verilmeyeceğini belirtti.

Filistinli Nakliyeciler Sendikası yetkilisi Adil Emir ise, Cenin’den El Halil’e sevk edilen iki tırın saldırıya uğradığını ve şoförlerin darp edildiğini ifade etti. Emir, tırların Gazze’ye insani yardım olarak mı yoksa El Halil’de ticari amaçla mı kullanılacağı konusunda bilgi sahibi olmadığını dile getirdi.

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, Gazze’ye yönelik insani yardım tırlarına defalarca engel olduğu ve bazı durumlarda yağmaladığı biliniyor.

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