Hande Baladın sakatlandı. Gözyaşlarını tutamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hande Baladın sakatlandı. Gözyaşlarını tutamadı
A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldızı Hande Baladın, Japonya ile oynanan maçta sakatlanarak kenara geldi. Başarılı oyuncu gözyaşlarını tutamadı.

FIVB Milletler Ligi'nde Japonya ile karşılaşan Filenin Sultanları'nın başarılı voleybolcusu Hande Baladın, talihsiz bir sakatlık geçirdi.

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Topa zıpladığı sırada yere dengesiz düşen Hande Baladın, sol ayağından sakatlık yaşadı.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Hande Baladın, geçirdiği sakatlık sonrası kenara gelirken, gözyaşlarını tutamadı.

DURUMU İYİ
Milli yıldızın durumunun iyi olduğu, ciddi bir probleminin bulunmadığı aktarıldı.

YENİDEN OYUNA GİRDİ

Hande Baladın, Japonya karşısında yeniden oyuna dahil oldu.

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