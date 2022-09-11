Son dakika... Pençe-Kilit operasyonunda şehit sayısı 4'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan 1 askerin daha tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşlarımızdan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz” denildi.