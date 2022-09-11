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Son dakika... Pençe-Kilit operasyonunda şehit sayısı 4'e yükseldi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit operasyonunda şehit sayısı 4'e yükseldi.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 22:16
Son Güncelleme: 11 Eylül 2022 Pazar - 22:25
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Son dakika... Pençe-Kilit operasyonunda şehit sayısı 4'e yükseldi

Son dakika... Pençe-Kilit operasyonunda şehit sayısı 4'e yükseldi
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan 1 askerin daha tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşlarımızdan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz” denildi.

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Yalçın Türk
11.09.2022 23:26
Ümmet, bizden Tüm Türklerden şehadet şerbetini içmemizi bekliyor.. misafirlerimizin jölesi bozulmasın diye çocuklarımız toprağa düşüyor..  
 
Öztürk
11.09.2022 22:45
Allahım evlatlarımıza rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah ailelerine sabır diliyorum  
 
Hasan
11.09.2022 22:36
Yine başladılar. Şehit oluyor ateş düştüğü yeri yakıyor. Bir tane sorumlu olan yok. Bir tane hesap sorulan kişi yok. Ondan sonra cenazelerinde sorumlular sahte gözyaşı döküyor. Yazık bu canlara.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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