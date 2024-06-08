Ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulaması vatandaşları memnun etti

Kaynak: İHA
Ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulaması vatandaşları memnun etti

Türkiye'nin tatil cennetlerinden biri olan Kuşadası'nda, halk plajlarında ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulaması başladı. Vatandaş bu uygulamayı sevinçle karşıladı.

Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Kuşadası'nda, halk plajlarında ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulaması başlatıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından hayata geçirilen bu uygulama, yaz sezonu boyunca devam edecek ve hem bölge sakinleri hem de tatilciler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Bu yeni uygulama, Kuşadası'nda yaşayan ve tatile gelenlerin plaj keyfini artırmayı amaçlıyor. Plaja giderken yanlarında şezlong ve şemsiye taşımak zorunda kalmayacak olan vatandaşlar, bu hizmetin kendilerine büyük bir kolaylık sağladığını belirtiyor.

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