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Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un cenazesi, memleketi Malatya'da toprağa verildi. Şehit Erkuş’un emrindeki bir askerin Erkuş’ı anlattığı mesaj ise duygulandırdı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 06:31
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Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...

Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
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Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un cenazesi, memleketi Malatya'da toprağa verildi.

Şehit Erkuş (28) için Malatya Şehir Mezarlığı Kabristan Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

CENAZE OMUZLARDA TAŞINDI

İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omzunda taşınarak top arabasına konuldu. Kız kardeşi Serpil Erkuş da şehidin üniformasını giyerek top arabasının önünde kucağında abisinin fotoğrafını taşıdı. Şehit Üsteğmen Erkuş’un naaşı Malatya Şehitliği’nde defnedildi.

ŞEHİDİN EMRİNDEKİ ASKERDEN DUYGULANDIRAN MESAJ

Öte yandan Şehit Erkuş’un emrindeki bir askerin Erkuş’ı anlattığı mesaj ise duygulandırdı.

FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz kumpaslarıyla hedef aldığı emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, kendisine gelen mesajı şu ifadelerle paylaştı:

“Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş şehit düştü. Arkasından bir personeli bakın ne yazmış! Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki! Ne mutlu! Sana da güle güle yiğidim! Namussuzların çoğaldığı bir dünyada bir eksildik! Önce gidenlere selam söyle! Büyüklerine sabır diliyorum. Dua ile.. “

İşte o mesaj:

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