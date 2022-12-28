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Çetin Kaya cinayetinde polise iyi hal indirimi

Kadıköy'de polis kurşunuyla ölen set çalışan Çetin Kaya davasında 'polise iyi hal indirimi' kararı çıktı. Mahkeme, sanık polise müebbet cezasına yapılan indirimle 25 yıl hapis verdi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 12:06
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Son dakika... Polis kurşunuyla öldürülen Çetin Kaya'nın davasında karar çıktı

Çetin Kaya cinayetinde polise iyi hal indirimi
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Sinema seti çalışanı Çetin Kaya, 29 Kasım'da İstanbul'un Kadıköy ilçesinde polis memuru S.E.'nin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Olayın ardından önce görevinden uzaklaştırılan S.E. daha sonra "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre Kaya, otomobiliyle seyir halindeyken polisin dur ihtarına uymadı. Ardından başlatılan takiple Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde aracının önü kesilen Kaya, yaya olarak polislerden kaçtı.

Yakalanmasıyla birlikte görevli polise mukavemet ettiği belirtilen Kaya, polis memurunun silahının ateş alması sonucu da vurularak öldü.

Savcılık ifadesinde olayın taksirle olduğunu savunan S.E., "Bir elini kelepçelemiştik, boşta kalan eliyle benim silahıma hamle yapmaya çalıştı. O esnada da silah patladı. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Valilik açıklamasında, Kaya'nın üzerinden ve aracından uyuşturucu madde ve telsiz ele geçirildiği ifade edildi.

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Şenay Güngör
28.12.2022 12:49
Allah rahmet eylesin belki kaçtığı yanlış bir durum var,yargı cezasını verecekti ancak polisin bunun cezasının çok ağır olacagını bildiği halde bu şekilde vuracagına inanmıyorum,kaza kurşunu bu  
 
Sare
28.12.2022 12:47
Benim babam 70 li yılların polisi eskiden çok zor koşullarda çalışmışlar ancak vakalar Kıbrıs Harbi,80 darbesi,genç nesil polisler acemi,taksir vardır kasten öldürmez cezası ağır bilir yani,acemilik  
 
Deli Cevat
28.12.2022 12:47
Artık demekki suçluyu yakalamak suç. Adam her haltı işlesin. Ortalığı birbirine katsın polis birşey yapmasın. Çürümüş her şey  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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