Çetin Kaya cinayetinde polise iyi hal indirimi

Sinema seti çalışanı Çetin Kaya, 29 Kasım'da İstanbul'un Kadıköy ilçesinde polis memuru S.E.'nin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Olayın ardından önce görevinden uzaklaştırılan S.E. daha sonra "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre Kaya, otomobiliyle seyir halindeyken polisin dur ihtarına uymadı. Ardından başlatılan takiple Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde aracının önü kesilen Kaya, yaya olarak polislerden kaçtı.

Yakalanmasıyla birlikte görevli polise mukavemet ettiği belirtilen Kaya, polis memurunun silahının ateş alması sonucu da vurularak öldü.

Savcılık ifadesinde olayın taksirle olduğunu savunan S.E., "Bir elini kelepçelemiştik, boşta kalan eliyle benim silahıma hamle yapmaya çalıştı. O esnada da silah patladı. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Valilik açıklamasında, Kaya'nın üzerinden ve aracından uyuşturucu madde ve telsiz ele geçirildiği ifade edildi.