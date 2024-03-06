Son dakika.. Trafik kazası sonrası Mısır'a kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıktı

Eyüpsultan'da kullandığı ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

4 gün önce arkadaşları ile beraber ATV araçları ile gezintiye çıkan 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı ve beraberindeki Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş ATV’lerden birisinin arıza yapması ile beraber Kemerburgaz yolunda sağ şeritte durdu.

Bu sırada 1 çocuk babası olan Oğuz Murat Acı bir ATV aracının farlarını açarak arkadan gelen araçlar için önlem aldı.

LÜKS CİP ÇARPMIŞTI

Acı’nın arkadaşları bozulan araç ile ilgilenirken arkadan gelen lüks bir araç Oğuz Murat Acı dahil 5 kişiye çarptı. Cip’in çarpması ile 5 kişi ormanlık alana savruldu. Aracın sürücüsü ise kendi aracından inerek başka bir araç ile olay yerinden kaçtı. Kaçan araç sürücüsünün 16 yaşında ehliyetsiz bir sürücü olduğu ortaya çıktı.

İSTANBUL EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyeti meydana gelen kaza sonrasında bir açıklama yaptı. Emniyetten yapılan açıklama şu şekilde oldu:

“Seyir halinde bulunan 3 ATV tipi araç olduğu ve bu araçlarda O.M.A., İ.G., T.A., S.K. ve H.T.'nin bulunduğu, ATV' lerden birisinin arızalanması sebebiyle yol üzerinde sağa çekerek aracın arızasının giderilmeye çalışıldığı esnada aynı yön ve istikamete giden iki araçtan T.C. isimli şahsın kullanmış olduğu araç 3 ATV aracına çarpmış ve yolun sol tarafında bulunan sulama kanalına girerek durmuştur.

Kaza sonucunda 3 ATV aracındaki şahısların tamamı yaralanmış, hastaneye intikali sağlanan yaralı şahıslardan O.M.A. kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, T.A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu anlaşılmıştır.

Kaza sonrası T.C. isimli şahıs olay yerine gelen annesi E.T.'nin aracı ile kaza yerinden uzaklaşmış, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır.

ANNESİ İLE BERABER MISIR’A KAÇTIKLARI BELİRLENDİ

16 yaşındaki ehliyetsiz ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan şahıs ve annesinin olay gecesi annesi ile beraber İstanbul Havalimanına giderek Mısır’a kaçtıkları belirlenirken bu olay havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı:

“Yapılan incelemede; T.C. ve E.T. isimli şahısların olay sonrası 02.00 sıralarında İstanbul Hava Limanı'na gittikleri, yanlarında bulunan A.C.S. isimli kadın şahsın kendilerini yolcu ettiği ve saat 03.00 sıralarında şüpheli şahısların Mısır uçağına binmek üzere işlem yaptıkları, saat 04:30 sıralarında Mısır ülkesine uçtukları tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."

OĞLUNU ALARAK MISIR’A KAÇIRDI

Kaza sonrası Timur C.’nin telefon ile arayarak olay yerine gelmesini istediği annesi yazar Eylem Tok, oğlunu da alarak kaza yerinden kaçtı.

Anne ve oğlun gece saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na geldikleri ortaya çıktı. İkilinin, havalimanındaki işlemlerinin ardından uçakla Mısır’a gittikleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Eylem Tok ve Timur C.'nin kaza yerinden ayrıldıktan sonra İstanbul Havalimanı’na geliş görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde anne ve oğlun araçla geldikleri havalimanında turnikelerden geçtikleri ve daha sonra da pasaport kontrol noktasından ilerleyerek uçağa gittikleri görüldü.

EYLEM TOK: GELİP TESLİM OLACAĞIZ

Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 16 yaşındaki oğlunu Mısır'a kaçırdığı ortaya çıkan anne Eylem Tok, olaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Tok, "Oğlumun bizden habersizce o gün arabam ile dışarıya çıkmasının tüm sorumlusu benim, bunu kabul da ediyorum. Dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız." dedi.

Tok tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Öncelikle yaşanan tüm bu olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğumu, ne kadar korktuğumu ve paniklediğimi belirtmek istiyorum. Kazadan bahsetmek benden ve ailemden önce, kazazedeler ve ailelerini daha çok üzecektir ve yıpratacaktır. Ancak oğlumun bizden habersizce o gün arabam ile dışarıya çıkmasının tüm sorumlusu benim, bunu kabul da ediyorum. Ben bir anne olarak bu durumun yaşanmaması adına gereken tüm tedbirleri almalıydım.

Ancak ne yazık ki yazılanların hepsi doğru değil, oğlum olaydan sonra kaçmadı, aksine olay yerine yardıma gelen insanlarla birlikte o da yardım etti ki ambulans ve ekipler de çağrılmıştı, ancak ben sonrasında çok korktum. Yalan söyleyemem, bir anne olarak oğlum darp edilir mi? Başına bir şey gelir mi? diye.

Ne olduğunu anlayana kadar yurt dışına çıkarmak istedim ve yurt dışına çıktıktan sonra boşanmış olduğum, oğlum Timur'un babası Bülent ile tüm yaralıların, kazazedelerin ilgilenilmesi için konuştuk.

Biz yurt dışına çıkarken bir mağdurun öldüğünü dahi bilmiyorduk ki; bunu öğrenince, evet ne yaparsak yapalım bu acı tarif edilemez ve dindirilemez ama hemen aile ile iletişime geçmeye çalıştık.

"DÖNÜP DOĞRU OLANI YAPACAĞIZ VE ADALETE TESLİM OLACAĞIZ"

Timur ise olayın olduğu andan itibaren her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım' diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun.

Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil.

Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum."