Son dakika..TSK'dan akıllı telefon kararı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan basın bilgilendirme toplantısında son bir hafta içerisinde yurt içi ve yurt dışında terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Açıklama TSK’nın terörle mücadelesine kararlılıkla devam edeceği vurgulanırken 2023 yılından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 282’ye ulaştığı açıklandı.

AKILLI TELEFON YASAKLANDI

Toplantıda yapılan açıklamaya göre, askeri personelin operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı telefon kullanımının kesinlikle yasaklandığı, akıllı telefon kullanımının yaratacağı olumsuz etkiler konusunda askeri personellere farkındalık eğitimlerinin verilmeye başlandığı şu ifadeler ile açıklandı:

"Harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımıyla ilgili emir yayınlanmıştır. Bu emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır.

Hudut, harekat ve operasyon bölgelerinde görev alacak personele bölgeye gitmeden önce haberleşme ihtiyaçları ve sosyal medya kullanımı ile kullanılacak cihaz, sistem ve uygulamaların yaratacağı olumsuz etkiler konusunda farkındalık eğitimleri verilmeye başlanmıştır.

İlgili mevzuat ve emirler hilafında hareket ederek konusu suç teşkil eden paylaşım yaptığı tespit edilen personel hakkında ağır yaptırımlar uygulanacaktır."

SINIRDAN GİRMEYE ÇALIŞAN 132 KAÇAK YAKALANDI

Basın bilgilendirme toplantısından yapılan açıklamada son bir haftada sınırlardan kaçak yollar ile yurda girmeye çalışan 132 kaçağın yakalandığını belirtilirken, Tuğamiral Zeki Aktürk şu ifadeleri kullandı: “Böylece 2024 başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 148'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 3 bin 585 olmuştur."