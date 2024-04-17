Son dakika... Türkiye'den Lübnan'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile İran arasından arasında yaşanan gelişmelerin Lübnan'a yansımasından dolayı, Lübnan'da bulunan vatandaşların tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kıymetli Vatandaşlarımız,

Bölgemizdeki son gelişmelerin Lübnan'a yansımaları çerçevesinde, Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri tavsiye olunmaktadır.

Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır.

Acil durumlar için Beyrut Büyükelçiliğimize aşağıdaki telefonlardan ulaşılabilmektedir.

+961 3 944 904 / +961 70 622 012"