Son dakika... Türkiye'den Lübnan'a seyahat uyarısı

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Türkiye'den Lübnan'a seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da bulunan Türk vatandaşların tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile İran arasından arasında yaşanan gelişmelerin Lübnan'a yansımasından dolayı, Lübnan'da bulunan vatandaşların tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kıymetli Vatandaşlarımız,

Bölgemizdeki son gelişmelerin Lübnan'a yansımaları çerçevesinde, Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri tavsiye olunmaktadır.

Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır.

Acil durumlar için Beyrut Büyükelçiliğimize aşağıdaki telefonlardan ulaşılabilmektedir.

+961 3 944 904 / +961 70 622 012"

te.jpg

Son Haberler
AKP MKYK sonrası flaş kabine açıklaması. Seçimin faturası kime kesilecek Gündem
AKP MKYK sonrası flaş kabine açıklaması. Seçimin faturası kime kesilecek
'Kalkan-20' denetimlerinde 2 Bin 101 düzensiz göçmen yakalandı Gündem
'Kalkan-20' denetimlerinde 2 Bin 101 düzensiz göçmen yakalandı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı Gündem
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı
Kardeşi bıçakladı, ağabeyi tabanca ile vurdu; o anlar kamerada Gündem
Kardeşi bıçakladı, ağabeyi tabanca ile vurdu; o anlar kamerada
İpsala'da kooperatif başkanı silahlı saldırı sonucu öldürüldü Yerel Haberler
İpsala'da kooperatif başkanı silahlı saldırı sonucu öldürüldü
Pasifik'te gerginlik. Çin jetleri, ABD uçağının peşine düştü Gündem
Pasifik'te gerginlik. Çin jetleri, ABD uçağının peşine düştü
Kız isteme töreninde tuzlu kahve damadın arkadaşına gitti Video
Kız isteme töreninde tuzlu kahve damadın arkadaşına gitti