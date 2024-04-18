İsrailli bakandan skandal öneri: Filistinli esirler infaz edilsin

Kaynak: AA
İsrailli bakandan skandal öneri: Filistinli esirler infaz edilsin
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanelerindeki aşırı kalabalığa son vermek için doğru çözümün terörist olarak nitelendirdiği Filistinli esirlerin idam edilmesi olduğunu savundu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü partisinin lideri olan Ben-Gvir, Filistinli esirlere idam cezası uygulanması gerektiğini savundu.

Ben-Gvir, açıklamasında, "Hükümetin, Filistinli esirler için 936 ek gözaltı yeri inşa etmesine izin veren önerisini onaylamasından mutlu" olduğunu belirterek, "Ek inşaat, cezaevine daha fazla terörist alınmasını sağlayacak ve cezaevlerindeki tutukluluk krizine kısmi bir çözüm getirecek." ifadelerini kullandı.

İsrailli bakan, "Filistinlilere yönelik ölüm cezasının cezaevlerinin aşırı kalabalıklaşması sorununa doğru çözüm olduğunu" savundu.

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