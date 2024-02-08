Son dakika... Ukrayna Genel Kurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevinden alındı

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Ukrayna Genel Kurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevinden alındı
Ukrayna Savunma bakanlığı yaptığı açıklamada, Ukrayna Genel Kurmay Başkanı Zaluzhnyi'nin görevden alındığını duyurdu.

Batılı medyada yer alan ve diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre, yeni askere alımları gibi konularda anlaşmazlık yaşanması nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Genelkurmay Başkanını görevden almayı planladığı iddia edilmişti.

Ukrayna Savunma bakanlığı yaptığı açıklamada, Ukrayna Genel Kurmay Başkanı Zaluzhnyi'nin görevden alındığını duyurdu.

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Genelkurmay Başkanı Zaluzhnyi, 500 bin kişinin orduya katılması için göreve çağrılmasını istemiş fakat Devlet Başkanı Zelenskiy bu talebi geri çevirmişti.

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