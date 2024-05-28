Son dakika... Yerlikaya duyurdu: İki organize suç örgütü daha çökertildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Yerlikaya duyurdu: İki organize suç örgütü daha çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-50” operasyonlarında; Çorum’da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız’ın, Sinop’ta Mustafa Demir’in elebaşılığını yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde Jandarma tarafından düzenlenen Mahzen-50 Operasyonları'nda Çorum’da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız’ın, Sinop’ta Mustafa Demir’in elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonlarda elebaşlarının da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüphelinin yakalandığını belirtti.

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Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'sinin tutuklandığını, 6'sı hakkında da adli kontrol kararı verildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız" dedi.

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Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-50” operasyonlarında;
Çorum’da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız’ın, Sinop’ta Mustafa Demir’in elebaşılığını yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüpheli yakalandı
27'si tutuklandı. 6’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Suçta kibirlenenlere, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız."

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