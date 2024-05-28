Son dakika... Yerlikaya duyurdu: İki organize suç örgütü daha çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde Jandarma tarafından düzenlenen Mahzen-50 Operasyonları'nda Çorum’da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız’ın, Sinop’ta Mustafa Demir’in elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonlarda elebaşlarının da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'sinin tutuklandığını, 6'sı hakkında da adli kontrol kararı verildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız" dedi.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-50” operasyonlarında;

Çorum’da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız’ın, Sinop’ta Mustafa Demir’in elebaşılığını yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüpheli yakalandı

27'si tutuklandı. 6’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Suçta kibirlenenlere, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız."