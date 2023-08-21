SON DAKİKA - Yozgat’ta otobüs şarampole uçtu 11 ölü, 20 yaralı. Olay yerinden ilk görüntüler

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, D-200 karayolunda seyir halindeki yolcu otobüsü şarampole uçtu.

KAYNAK: İHA
SON DAKİKA - Yozgat’ta otobüs şarampole uçtu 11 ölü, 20 yaralı. Olay yerinden ilk görüntüler

Kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otobüs şarampole uçtu

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Sorgun ilçesi Esenler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Otobüste bulunan 27 yolcudan 11’i olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılara hastanede müdahale

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 20 yolcuyu ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Vali Polat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığını ve hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğini söyledi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Maalesef elim bir kazayla karşı karşıyayız. İlk verilen bilgilere göre Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan bir firmaya ait otobüsümüz geldiği ters istikametten yolun karşı şeridine geçerek şarampole yuvarlanmış. Maalesef hayatını kaybeden, yaralanan arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız olayın ilk anından itibaren burada bizimle beraber. Emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, Kaymakamımız tüm birimlerimizle burada. Hayatını kaybeden ve ölen vatandaşlarımızı olay yerinden çıkarmış durumdayız. Yaralılarımızı, Yozgat ve Sorgun'daki hastanelerimize sevk etmiş vaziyetteyiz. Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz. Peşi sıra yapılan incelemelerde durum netleşecektir."

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FOTO: DHA

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