Yozgat'ta şarampole devrilen otobüste hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu

Sivas’tan İstanbul istikametine gitmekte olan 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Kazada; İlker Akdağ, Adem Tatlısu, Eymen Kadir Hasgül, Hakan Hasgül, Züleyha Hasgül, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal, Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun hayatını kaybetti.

20 metre derinliğindeki şarampole düşen otobüste bulunan 19 kişi de yaralanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Sorgun ilçesi Esenler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Otobüste bulunan 27 yolcudan 12’si olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Vali Polat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığını ve hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğini söyledi.