'Seçmen o kulağını koparır senin' Özgür Özel’den YSK çıkışı

Kaynak: Halk TV
'Seçmen o kulağını koparır senin' Özgür Özel’den YSK çıkışı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Hatay kararı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceden yaptığı "YSK Hatay konusunda son noktayı koydu" açıklamasına tepki gösterdi.

Fransa'nın Strazburg şehrine, AKPM Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkanı Frank Schwabe'nin daveti üzerine ziyarette bulunan CHP lideri Özgür Özel, gerçekleştirdiği temasların ardından konuşma yaptı.

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Özel, yaptığı konuşmada, CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu tarafından Hatay ve İskenderun için yaptığı olağanüstü başvurusunun reddedilmesi konusuna da değindi. Bu kararın siyasi bir talimatla alındığını ifade eden Özel, YSK toplantısı öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu talimatı verdiğini belirtti.

Özel, Hatay için yapılan itirazın kapağı dahi açılmadan reddedildiğini ifade etti ve bu durumun hukuksuz ve siyasi bir karar olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın , YSK toplantısı başlamadan önce “YSK Hatay konusunda son noktayı koydu” ifadelerine tepki gösteren Özel, "Sadece 3 bin tane ölü seçmen oy kullandı diyoruz, listesini veriyoruz. O yüzden kapağını bile açmıyor. Açsa, ölü seçmenin oy kullandığı gün gibi ortada. Şimdi sarı kart gördün, ilk seçimde kırmızı kartı görürsün. Şimdi kulağını çekti seçmen, ilk seçimde o kulağını koparır senin." ifadelerini kullandı.

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Özel, "Bu yaptığınız iş, seçmenin verdiği mesajı algılamamaktır. Bu yaptığınız iş, yargıyı kullanarak darbe yapmaktır, halk iradesini tanımamaktır. Hiç ders almıyorsunuz. Kaybetmeye mahkumsunuz." ifadeleriyle sözlerini bitirdi.

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