Son dakika... Yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında tutuklama kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında tutuklama kararı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok ve çocuğu hakkında tutuklama kararı verildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşımda, Yazar Eylem Tok ve yaptığı trafik kazası sonrası 1 kişinin ölümüne sebep olan oğlu hakkında tutuklama kararı verildiğini duyurdu.

Bakan Tunç yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"01.03.2024 günü saat 23:50 sıralarında İstanbul Eyüpsultan'da bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan trafik kazasıyla ilgili soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kazanın ardından 18 yaşından küçük T.C. hakkında ‘Taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan ve annesi şüpheli Eylem Tok hakkında ‘Suçluyu Kayırma’ suçundan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verilmiştir. 02.03.2024 tarihinde saat 03:50’de uçakla Mısır’a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye’ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir."

MISIR ÜZERİNDEN ABD'YE KAÇMIŞLAR

"Mısır İnterpolü tarafından şahısların Mısır’dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD’den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir. İade süreci ve adli soruşturma titizlikle takip edilmektedir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

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