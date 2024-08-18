Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz

Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz

Bodrum'un yerini Bartın'ın Amasra ilçesi aldı. Son dönemde birçok yerli turist Amasra'ya akın etmeye başladı.

Bodrum'da turizm sektöründe yaşanan fiyat artışları, birçok yerli turistin alternatif tatil rotaları arayışına girmesine neden oldu. Bu kapsamda, birçok turist Yunan adalarını tercih etmeye başladı. Ancak Yunan adalarına gitmeyi tercih etmeyenler ise Karadeniz bölgesindeki ilçelere yönelmeye başladı. Bu ilçelerden biri de son dönemde adından sıkça söz ettiren Amasra oldu. Amasra, doğal güzellikleri ve uygun fiyatlarıyla yerli turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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BODRUM YERİNE AMASRA'YA GİDİYORLAR

Bodrum'daki yüksek fiyatlar nedeniyle alternatif tatil rotası arayışına giren yerli turistler, Amasra'yı keşfetmeye başladı. Karadeniz'in eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla öne çıkan Amasra, son dönemde artan ziyaretçi sayısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sahip olduğu doğal plajları, tarihi yapıları ve lezzetli mutfağıyla Amasra, tatilciler için cazip bir seçenek haline geldi.

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Amasra hakkında kısa bilgi;

Denize doğru uzanmış bir burun, burnun iki yanında korunaklı birer liman görevi gören iki koy ve ana karaya bağlı bağımsız adalarına sahip olan Amasra, antik dönemde Amastris 3000 yıllık tarihiyle; hem çekicilik ve balıkçılığa dayanan yerel sanatlarına, hem de kendini çevreleyen ormanlık alanlarına sahip bir yerleşim yeridir. Amasra hâlen özgün balık lokantaları, otelleri ve ev pansiyonlarına sahip bir turizm bölgesidir.

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Amasra yaz aylarında özellikle Ankara'ya olan yakınlığı nedeniyle çok fazla yerli turist ağırlar. Günübirlik ve konaklamalı birçok geziye ev sahipliği yapan Amasra'da Amasra plajı, Amasra müzesi, Gürcüoluk mağarası, Kuş Kayası yol anıtı, Göldere şelalesi, Ağlayan Ağaç, Direkli kaya, Amasra kalesi ve Amasra feneri en çok ziyaret alan yerlerdir.

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