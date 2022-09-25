Türkiye'nin Faroe Adaları karşısındaki rezilliğini Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı. Son düdük çaldı rezillik tescil oldu

Türkiye’nin birinciliği garantilediği grupta birincisi olduğu bir puan toplayabilen Litvanya sonuncu oldu. Bu durumda tabiri caizse “gazozuna” denilebilir Fareo Adaları - Türkiye maçına!

TRT spikerinin Lüksemburg maçı sonrası “B ligindeyiz” diye müjde verip oynanan vasat futbolu kamufle etme çabası izleyenleri çok güldürmüş Türk spor kamuoyunu tabi ki kızdırmıştı.

Faroe Adaları ismi sizi korkutmasın. İsmi biraz uzun olsa da bu ülkede yaşayan insanların toplamı Türkiye’deki bir çok stadyumu dolduracak kadar değil. Nüfus 60 bini bulsa, “ülkede nüfus patlaması oldu” diye 40 gün 40 gece bayram edecekler! Son sayımda nüfusları 52 bin. Bu takım için “eksiklerimiz var” demek kendi ülkeni aşağılamak değil de nedir? Rezerv ligden al oynat, sıkıntı olmaz..

Bir yıldır ülkenin milli takımının başında olan Alman teknik adam bir basın toplantısı ile icraatlarını anlatacak. Futbol adına ne söyleyeceğini hiç merak etmiyorum. Ülke milli takımının başında kazandıkları ile Türkiye’de ne tür yatırım yaptığını doğrusu bilmek isterim.

“Ne yazayım, nereden başlayayım?” diye epey bir kafa yordum. Millilerin Faroe Adaları karşısında belli bir oyun planı oyun anlayışı yok. İlk yarıda topla oynama yüzdesine baksanız rakibi sahadan silen bir takımın olması lazım. Ne gezer. İlk şutumuzu 28. dakikada attık. Adam eksiltme yok. Önde basma yok. Derinlemesine atılan toplar yok. Vasatın altındaki futbola en iyi kılıfı TRT spikeri buldu. Rüzgar aşağı, rüzgar yukarı! Yaptığın ortanın, attığın şutun yönü mü değişti? Zannedersin rakip başka sahada oynuyor! İlk yarıda oynanan futbol kimseye keyif vermezken doğal olarak gol sesi de çıkmadı.

İkinci yarı sürprizle başladı. Rüzgarı önüne alan, Faroe adaları 51.dakikada Davidsen’in ayağından golü buldu. İlk golün şokunu atlatamadan A millilerimiz kalesinde 2.golü gördü. 59. dakikada Edmundsson takımın 2.golüne imza attı. 89. Dakikada Serdar Gürler’in golü teselli oldu.2-1

Rüzgara rağmen goller sonrası ortalık buz kesti! Adamlar, önünde ya da arkasında olan rüzgarı idare edip, enerjiye çevirdiler. Kuntz basın toplantısı yapacak-mış! Dünya sıralamasında 42. olan milli takımın 145. sırada olan takıma yenilmesini hangi cümlelerle anlatacak. Son iki maçı izledikten sonra milli takımın bir adım ileri gitmediğini bir kez daha gördük. Lüksemburg’dan yumruk yiyip sersemledik. Faroe Adaları ile nakavt olduk. Bu skorları yerli bir teknik adam alsaydı. Dar ağacı maçın bitiş düdüğü ile birlikte kurulurdu. Güle güle Stefan Kuntz!