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Arjantin kalecisinden Messi ile ilgili flaş iddia

Lionel Messi, pazar günü Fransa ile oynanacak Dünya Kupası finalinde kariyerinin en önemli maçına çıkacak. 

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 11:14
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Son Dünya Kupası denilen Messi için flaş açıklama

Arjantin kalecisinden Messi ile ilgili flaş iddia
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Arjantinli süper yıldızın takım arkadaşı kaleci Emiliano Martinez; maç öncesinde Messi için açıklamalarda bulundu. 

Messi, şu ana kadar Dünya Kupası'nda çıktığı 6 maçta 5 gol ve 3 asistle Arjantin'in final yürüyüşünde en etkili isim oldu. 

Martinez açıklamasında; "Bence Messi 50 yaşına kadar oynayabilir. Kompleks işleri basitleştiriyor. Kısa ama çok güçlü oyuncu." dedi. 

Arjantin'de mücadeleye ilk 11 başlayan Lionel Messi, kariyerinde bir kilometretaşını daha geride bıraktı. Messi, Lothar Matthaus'un Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen (25 maç) oyuncu rekoruna ortak oldu.

Dünya Kupası'nda son şampiyonluğunu 1986'da elde eden Arjantin, yarı final aşamasında oynadığı 6 maçı da kazanmayı başardı.

Tangocular turnuvada son 4 takım arasında yer aldığı 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 ve 2022'de rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.

Arjantin, 1978 ile 1986'da şampiyonluğa ulaşmış 1930, 1990 ve 2014'te ise ikincilikle yetinmişti.

Şok yenilgiden finale uzanan hikaye

Dünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı.

İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı. Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup etti.

Tangocular, çeyrek finalde ise Hollanda'yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta penaltılarla eleyerek Hırvatistan'ın yarı finaldeki rakibi oldu. Dev maçta rakibini adeta sahadan silen Lionel Messi ve arkadaşları adını finale yazdırdı.

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