Son iki ayda 1 Milyon 864 Bin İcra Dosyası Açılmış. Kocaeli’nin 18 Yaş Üstü Nüfusundan Fazla

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko, Türkiye'deki hane sayısından fazla icra dosyasının bulunmasına dair eleştirilerde bulundu. Kanko, bu durumun ülkede yaşanan ekonomik krizin somut bir örneği olduğunu söyledi ve hükümete acil önlem alması noktasında çağrı yaptı.

HANE SAYISINDAN FAZLA İCRA DOSYASI

Kanko yaptığı açıklamada, “Son iki ayda UYAP üzerinden açılan 1 milyon 864 bin icra dosyası, 2.102.907 nüfusa sahip Kocaeli'nin 18 yaş üstü 1 milyon 700 bin nüfusunun üzerinde bir sayıya ulaşmakta iken, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'deki hane sayısı 19 milyon 481 bin 678 iken, toplam icralık dosya sayısı 21 milyon 512 bine yükselerek Türkiye’deki hane sayısından fazla icra dosyası olduğu göstermektedir” dedi.

‘VATANDAŞ EKONOMİK SIKINTI İLE MÜCADELE EDİYOR’

Kanko, şunları söyledi: "Bu veriler ülkedeki ekonomik sıkıntılar ve yaşanan krizin en somut göstergesi olarak dikkat çekmektedir. Bu rakamlar, tüm Türkiye genelinde halkımızın içinde bulunduğu ekonomik krizin ciddiyetini yansıtmaktadır. 8 Mart itibariyle UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 21 milyon 512 bine yükselmiştir. Bu yalnızca İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kocaeli gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımızı değil, Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik sıkıntıları ile mücadele ettiğinin açık bir işaretidir ve hükümetin acilen dikkate alması gereken bir uyarı niteliğindedir."

‘ENFLASYON ORANLARI ZİRVEDE’

Son verilere dikkat çeken Kanko, “Türkiye'nin ekonomik çıkmazının vahim boyutlarını bir kez daha ortaya koyuyor. İcra dairelerine yönelik gelen yeni dosya sayısındaki %10,7'lik artış, halkımızın ekonomik sıkıntılarının daha da derinleştiğini gösteriyor. Ancak, hükümet bu gerçeklik karşısında körlük oyununa devam ediyor" dedi.

'ANKETLER DE HALKIN ÇARESİZLİĞİNİ ORTAYA KOYUYOR'

Kanko, "1 Ocak-8 Mart 2024 tarihleri arasında UYAP üzerinden gelen 1 milyon 864 bin yeni dosya, sadece buzdağının görünen kısmıdır. Ekonomik krizin vurduğu insanların sayısı her geçen gün artarken, hükümetin çözüm önerisi yok denecek kadar azdır. Tam aksine, ekonomik felaketin sorumluluğunu vatandaşlarımızın sırtına, vergiler, zamlar şeklinde yüklemeye devam ediyorlar.

Anketler de halkımızın çaresizliğini açıkça ortaya koyuyor. %73'lük bir kesim, ülkenin yanlış bir rotada ilerlediğini düşünürken, %74'ü ekonomik durumun korkunç olduğunu belirtiyor. En büyük endişenin enflasyon olduğunu ifade edenlerin oranı %50'yi geçerken, yoksulluk ve sosyal adaletsizlik endişesi yaşayanların oranı ise %30'u aşıyor. Ancak, hükümetin kulaklarında bu endişeler için değil, koltuklarında kalmak için tıka basa popülist söylemler var.

Ekonomik açıdan bakıldığında, Türkiye dünya genelinde en yüksek enflasyon oranlarına sahip olan ülkeler arasında sıralanıyor. Arjantin, Lübnan, Suriye ve Venezuela'nın hemen ardından gelerek %67,1'lik bir enflasyon oranıyla zirvede yer alıyoruz. Bu başarıyı yakalamak için, hükümetin bütçe disiplininden, ekonomik rasyonaliteden ve vatandaşlarımızın gerçek ihtiyaçlarına yönelik adımlardan yoksun olduğu ortadadır.

CHP olarak, hükümeti ekonomik krizi inkar etmek yerine, acil önlemler alarak çözüm üretmeye çağırıyoruz. Vatandaşlarımızın ekonomik refahını korumak, en temel görevimizdir. Hükümet ise bu görevinden kaçmayı sürdürürken, halkımızın umutlarını da çalmaktadır” ifadelerini kullandı.