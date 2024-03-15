Altın fiyatlarının bir anda neden fırladığı ortaya çıktı! Arkasında 3 ülke var

Analizi göre, Çin, Türkiye ve Hindistan gibi ülkelerin merkez bankaları son aylarda altın satın alarak fiyatın yükselmesine yardımcı oldu.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürmeye başlamasına hazırlanırken, dolar gibi diğer büyük varlıkların değer kaybetmesiyle birlikte, rezervlerini çeşitlendirmek için altına yükleniyor.

"ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK"

ADM Investor Services International’ın baş ekonomisti Marc Ostwald, “Altın hiç şüphesiz merkez bankaları tarafından yönlendiriliyor. Portföylerinde çok fazla dolar olmasından rahatsızlık duyuyorlar. Başka çok fazla alternatif yok ama altın bunlardan biri” dedi.

Altın dün hafif bir düşüş yaşadı ancak ons başına 2.157 dolarla son 1 ayda yüzde 8.3 artış gösterdi. Ons altın Cuma günü zamanların en yüksek seviyesi olan 2.195 dolara ulaşmıştı.

FED’in uzun süredir politikasına yönelmesinin tahvil gibi getiri sağlayan varlıklarla karşılaştırıldığında altının çekiciliğini artırması bekleniyor.