Son iki günde 4 binden fazla düzensiz göçmen İtalya'ya ulaştı

Orta Akdeniz, dünyada düzensiz göçün en yoğun yaşandığı güzergah olarak yaz aylarında da hareketli.

Son iki günde 4 binden fazla düzensiz göçmen İtalya'ya ulaştı

İtalyan basını, son 48 saat içerisinde kendi imkanlarıyla, sivil toplum kuruluşlarına ait gemilerle veya İtalyan güvenlik güçleri tarafından kurtarılarak ülkeye getirilen düzensiz göçmen sayısının 4 bini geçtiğini duyurdu.

İtalya'nın Afrika kıtasına en yakın noktası olan Lampedusa Adası, düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya ilk giriş yaptıkları yer. Sadece dün 15 teknede 565 kişi adaya vardı. Adadaki 400 kişilik göçmen merkezinde şu anda 3 bin civarında göçmen bulunuyor. Göçmenlerin bir kısmı arada bir anakaraya naklediliyor. Son olarak 1400 kişi adadan tahliye edildi.

İtalyan hükümeti ise düzensiz göçmen akınına karşı önlem almaya çalışıyor. İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve Adalet Bakanı Carlo Nordio, iltica talepleri reddedilen göçmenlerin geri gönderilmesini hızlandırmak için bir çalışma başlattıklarını açıkladılar.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, bu yılın ilk altı ayında deniz yoluyla İtalya'ya gelen düzensiz göçmen sayısı 64 bin 930 oldu. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 27 bin 633 idi. Düzensiz göçmen sayısındaki artış yüzde 135 olarak kaydedildi.

Orta Akdeniz'de yaşanan düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göçte Orta Akdeniz rotası, son yıllarda en çok tercih edilen güzergahlardan biri. Bu rotada denize açılan düzensiz göçmenlere yardım edenler genelde Avrupa ülkelerinden gelen sivil toplum kuruluşları oluyor. Ancak bu kuruluşlar, AB üyesi ülkelerin "güvenli liman" sağlamaması nedeniyle kurtardıkları göçmenleri boşaltmakta zorlanabiliyor.

Akdeniz'i geçmeyi başaran ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'daki ilk durağı ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın noktası olan Lampedusa Adası oluyor.

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