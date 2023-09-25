Son Kuvayi Milliyeci ölmedikçe umut tükenmez. Fatih Altaylı durdu durdu bombayı patlattı

Kuvva bir’e kadar kırılmadıkça bu memlekette umut tükenmez. Son Kuvayi Milliyeci kendimi görüyorsam eğer ben yaşıyorsam hala umut vardır. Fatih Bey... Fatih Altaylı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Harp Coğrafyası Uzmanı Dr. Selim Erdoğan ile yaptığı programda, konuğunun söyledikleri karşısında hem gözleri doldu hem de konuğunun söylediği söz üzerine söz söyleyemedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Son Kuvayi Milliyeci ölmedikçe umut tükenmez. Fatih Altaylı durdu durdu bombayı patlattı

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Fatih Altaylı’nın 30 Ağustos tarihinde Harp Coğrafyası Uzmanı Dr. Selim Erdoğan ile yaptığı röportaj gündem oldu. Programda Türkiye’nin geleceği hakkında konuğuna “Türkiye’nin geleceğini görüyor musunuz?” sorusunu yönelten Altaylı, konuğunun cevabı karşısında söyleyecek tek kelime bulamadı.

Dr. Selim Erdoğan, Altaylı’nın sorusuna “Umutsuz insan vardır, umutsuz olay yoktur” diyerek şu cevabı verdi:

"Ben umudumu hiçbir zaman kaybetmeyeceğim Çünkü bana bunu öğreten adama verdiğim bir söz var.

Kemal Tahir'in çok sevdiğim bir sözü vardır Fatih Bey.

Kuvva bir’e kadar kırılmadıkça bu memlekette umut tükenmez.

Son Kuvayi Milliyeci kendimi görüyorsam eğer ben yaşıyorsam hala umut vardır."

Verilen cevap karşısında gözleri dolan Altaylı, konuğuna: “Bunun üstüne ben söz söylemem” dedi.

Video sosyal platformlarda çokça paylaşılarak gündem oldu.

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