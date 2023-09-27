Fatih Altaylı İŞKUR’daki Suriyeli skandalını anlattı

Editör: Özlem Kıral

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası sebebiyle Türkiye’ye milyonlarca kaçak ve sığınmacı giriş yaparken, istihdam konusu da beraberinde büyük bir sorun olmaya devam ediyor.

Özellikle belirli sektörlerde güvencesiz şekilde çalıştırılan yabancı vatandaşların varlığı hükümet yetkilileri tarafından da kabul edilirken, sanki onlar giderse bütün sektörler durma noktasına gelir gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor.

Bu sebeple kendi vatandaşları işsizlikle mücadele eden Türkiye’de, sığınmacı ve kaçaklar iş bulma ümidiyle akın akın ülkemize gelmeye devam ediyor.

Gazeteci Fatih Altaylı da İŞKUR’un bu sürecin bir parçası olduğunu ve Suriyelilerle birlikte nasıl bir skandala imza attıklarını anlattı.

Altaylı, 'Eleman arayan arkadaşlarımın şirketlerine İŞKUR tarafından işe Suriyelileri alması için baskı yapıldığını biliyorum. Ortada bir rezillik var ve İŞKUR da bunun bir parçası' dedi.

Fatih Altaylı konuşmasında, ‘‘Pek çok eleman arayan arkadaşımın şirketine, İŞKUR’dan Suriyelileri işe alması konusunda baskı geliyor. Sürekli Suriyeli yolluyorlar. Büyük ihtimalle kendi belediyelerine de onları alıyorlardır diye düşünüyorum. Orada bunların bir tezgahı var ama henüz çözemedim. Çünkü bu çok masum bir şey gibi durmuyor’’ ifadelerini kullandı.