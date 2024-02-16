Son model tekneler görücüye çıkıyor

Tekne ve yat sektörü Bosphorus Boat Show Tekne, Tekne Ekipman ve Aksesuarları Fuarı’nda bir araya geliyor. 17-24 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan fuarda Türkiye ve dünyanın en önemli markalarının son model tekne ve yatları İstanbul Fuar Merkezi'nde görücüye çıkarıyor.

İstanbul'da karada düzenlenen dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük fuarı Bosphorus Boat Show, T.C. Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği desteği ile GİSBİR'in ana sponsorluğunda gerçekleşiyor. Fuar, Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) tarafından ED Fuarcılık iş birliğiyle düzenleniyor.

Denizcilik sektörünün 2024’teki en büyük buluşması olacak fuarda 250'den fazla katılımcı, 1500'den fazla marka ve 600'den fazla tekne sergilenecek. Motoryatlardan katamaranlara, yelkenlilerden balıkçı teknelerine, deniz motorlarından şişme botlara ve tüm tekne ekipmanlarına kadar 2500'den fazla ürün çeşidi bu fuarda yer alacak.

Deniz severlerin tekneye dair her şeyi bir arada bulabileceği, hayallerindeki tekneyi alabileceği fuar 8 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

BÜYÜK TEKNELER ATAKÖY MARİNA’DA SERGİLENECEK

Ülkemizin yıllardır süregelen bir tekne üretim alışkanlığı ve yeteneği olduğunu kaydeden Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) Başkanı Murat Bekiroğlu, fuarda hem yerli üretim teknelerini hem de dünya çapındaki markaların tekne ve yatlarını sergileyeceklerini söyledi.

Kapalı alan olması sebebiyle fuar alanına giremeyecek tekneleri de Ataköy Marina’da sergileyeceklerini söyleyen Bekiroğlu, “Bu tekneleri görmek için fuara gelen ziyaretçileri de Ataköy Marina’ya götüreceğiz. Gelecek yıl fuar alanında yapılacak düzenlemeyle büyük yatları sergileyeceğiz” şeklinde konuştu.