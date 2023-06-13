Son nefesini ekmek teknesinde verdi

İHA’nın haberine göre, olay, Hatipler Mahallesi 114 Sokak'ta meydana geldi. İzmir Aliağa’dan yüklediği inşaat demirini Manavgat’a getiren Enver Kesici, akşam geç saatlerde demirleri indireceği 114 Sokak'ta bulunan adrese geldi.

Yükün sabah indirilecek olması nedeniyle 34 APP 160 plakalı TIR’ında yattı. Sabah yükün indirileceği iş yeri çalışanının TIR’ın yanına gelerek uyandırmak istediği Enver Kesici’nin (41) uyanmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.

Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Enver Kesici’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede şahsın üzerinde herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadı.

Enver Kesici’nin cenazesi, jandarma olay yeri inceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.