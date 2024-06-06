Son seçim anketi açıklandı. Fark 2.5 puan

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından kamuoyu araştırma şirketleri anket çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yöneylem Araştırma, 31 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği son genel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

Ankete katılan 2 bin 36 kişiye “Bu Pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldığında sonuçlar şöyle:

CHP yüzde 33.9 ile birinci sırada yer aldı.

AKP yüzde 31.4 ile ikinci sırada bulunuyor.

DEM Parti yüzde 9.7 ile üçüncü sırada yer alırken,

MHP yüzde 8.3 oy oranı ile dördüncü sırada yer aldı.

Diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde: