Son seçim anketi açıklandı. Fark 2.5 puan

Düzenleme: Ramazan Süzen
Son seçim anketi açıklandı. Fark 2.5 puan

Yöneylem Araştırma tarafından 31 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen genel seçim anketinin sonuçlarında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından kamuoyu araştırma şirketleri anket çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yöneylem Araştırma, 31 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği son genel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

Ankete katılan 2 bin 36 kişiye “Bu Pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldığında sonuçlar şöyle:

  • CHP yüzde 33.9 ile birinci sırada yer aldı.
  • AKP yüzde 31.4 ile ikinci sırada bulunuyor.
  • DEM Parti yüzde 9.7 ile üçüncü sırada yer alırken,
  • MHP yüzde 8.3 oy oranı ile dördüncü sırada yer aldı.

Diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde:

  • İYİ Parti: yüzde 4.7
  • Yeniden Refah: yüzde 4.4
  • Zafer: yüzde 3.7
  • Türkiye İşçi Partisi: yüzde 1.2
  • Diğer: yüzde 2.

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