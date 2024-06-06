Son seçim anketi açıklandı. Fark 2.5 puan

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından kamuoyu araştırma şirketleri anket çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yöneylem Araştırma, 31 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği son genel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.
Ankete katılan 2 bin 36 kişiye “Bu Pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.
Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldığında sonuçlar şöyle:
- CHP yüzde 33.9 ile birinci sırada yer aldı.
- AKP yüzde 31.4 ile ikinci sırada bulunuyor.
- DEM Parti yüzde 9.7 ile üçüncü sırada yer alırken,
- MHP yüzde 8.3 oy oranı ile dördüncü sırada yer aldı.
Diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde:
- İYİ Parti: yüzde 4.7
- Yeniden Refah: yüzde 4.4
- Zafer: yüzde 3.7
- Türkiye İşçi Partisi: yüzde 1.2
- Diğer: yüzde 2.
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