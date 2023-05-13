Son seçimde 187 oy almıştı. Van'da 4 dönemdir bağımsız aday olan İdris Ahi: Ben buranın yerli patatesiyim

Son seçimde 187 oy alan Van'da 4 dönemdir bağımsız aday olan İdris Ahi'in "Ben buranın yerli patatesiyim" sözleri dikkat çekti.

Son seçimde 187 oy almıştı. Van'da 4 dönemdir bağımsız aday olan İdris Ahi: Ben buranın yerli patatesiyim

DHA’nın haberine göre; Van'da, 4 dönemdir bağımsız milletvekili adayı olan İdris Ahi, Beşyol Meydanı'nda miting gerçekleştirdi.

Van'da, 4 dönemdir bağımsız milletvekili adayı olan İdris Ahi, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel seçimi öncesi Beşyol Meydanı'nda miting düzenledi. Yaptığı esprilerle gelenleri güldüren Ahi, “Mitingime 100 bin kişi bekliyordum ama 100 kişi geldi. Ben buranın yerli patatesiyim. Yerli patates varken, niye yabancılar gelsin. Bana oy verirseniz başlık parasını kaldıracağım” sözlerini kullandı.

Van'da 4 dönemdir bağımsız milletvekili adayı olan esnaf İdris Ahi, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Genel seçimleri öncesi miting yaptı.

Kentin Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingi için polis, barikat kurup, önlem aldı. Alanda kurulan sahneye çıkıp, gelenleri selamlayan Ahi, barikat dışında kendisini izleyenleri de alana davet etti.

Mitinge gelenler, Ahi'nin yaptığı esprileri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ahi, mitingine 100 bin kişiyi beklediğini ancak sadece 100 kişinin geldiğini belirterek, “Ben buranın yerli patatesiyim. Yerli patates varken, niye yabancılar gelsin. Bana oy verirseniz Van'ın öncelikli sorunu olan Çevre Yolu'nu yapacağım. Evlenmek isteyen gençlere büyük külfet olan başlık parasını kaldıracağım. Taziye yemeklerinin kaldırılması için de takipçi olacağım. Benim Van için aslında 65 projem vardı. Ancak, mitingime katılım az olunca bunları açıklamayacağım” ifadelerini kullandı.

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