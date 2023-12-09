Son yağışların İstanbul'daki barajlara etkisi ortaya çıktı! İSKİ güncel verileri duyurdu

İstanbul'da son bir ayda etkili olan sağanak yağışlar sonrası, doluluk oranları hemen hemen her gün merak ediliyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), 9 Aralık güncel verilere, resmi internet sitesinde yer verdi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 37,27 OLDU

Buna göre, kasım ayında yüzde 16'lara kadar gerileyen barajların doluluk oranı yükselmeye devam ediyor. Bugün itibarıyla barajların doluluk oranı yüzde 37.27 oldu.

EN DOLU BARAJ ELMALI

En dolu baraj, yüzde 83,03 ile Elmalı olurken, doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 10,83 ile Pabuçdere Barajı oldu.

BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

- Ömerli Barajı 61,57

- Darlık Barajı 52,2

- Elmalı Barajı 83,03

- Terkos Barajı 21,84

- Alibey Barajı 47,75

- Büyükçekmece Barajı 23,54

- Sazlıdere Barajı 19,23

- Istrancalar 33,17

- Kazandere Barajı 14,12

- Pabuçdere Barajı 10,83