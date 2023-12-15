İstanbul’un barajlarının son durumu belli oldu. Yağan yağışlar ibreyi tersine çevirdi

İstanbul’da kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere gerilemiş, uzmanlar, vatandaşları su tasarrufu konusunda uyarmıştı.

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre, son 1 hafta içerisinde etkili olan sağanak yağışlar barajlardaki su seviyesini artırdı.

İşte 9-14 Aralık arası İstanbul barajlarındaki su miktarı,

(9 Aralık yüzde 38,95)

(10 Aralık yüzde 39,62)

(11 Aralık yüzde 39,96)

(12 Aralık yüzde 40,20)

(13 Aralık yüzde 40,41)

(14 Aralık yüzde 40,57)

MARMARA BÖLGESİ'NDE ŞİDDETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerinden Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinde (Adapazarı, Serdivan, Söğütlü, Ferizli, Kaynarca, Kocaali ve Karasu) kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

YARIN HAVA SICAKLIĞI 4 DERECE DÜŞECEK

Meteorolojiden alınan verilere göre, İstanbul’da yarın hava sıcaklığı 4 derece birden düşerek 8 dereceye gerileyecek. Yer yer şiddetli fırtınalar beklenirken, nem miktarı ise yüzde 89 olarak açıklandı.