İstanbul’un barajlarının son durumu belli oldu. Yağan yağışlar ibreyi tersine çevirdi

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’un barajlarının son durumu belli oldu. Yağan yağışlar ibreyi tersine çevirdi
İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre, son zamanlarda etkili olan sağanak yağışlar barajlardaki su seviyesini artırdı.

İstanbul’da kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere gerilemiş, uzmanlar, vatandaşları su tasarrufu konusunda uyarmıştı.

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre, son 1 hafta içerisinde etkili olan sağanak yağışlar barajlardaki su seviyesini artırdı.

İşte 9-14 Aralık arası İstanbul barajlarındaki su miktarı,

(9 Aralık yüzde 38,95)

10.jpg

(10 Aralık yüzde 39,62)

10-arealik.jpg

(11 Aralık yüzde 39,96)

11-66-002.jpg

(12 Aralık yüzde 40,20)

1221.jpg

(13 Aralık yüzde 40,41)

40q.jpg

(14 Aralık yüzde 40,57)

14-ara.jpg

MARMARA BÖLGESİ'NDE ŞİDDETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerinden Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinde (Adapazarı, Serdivan, Söğütlü, Ferizli, Kaynarca, Kocaali ve Karasu) kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

-001.jpg

YARIN HAVA SICAKLIĞI 4 DERECE DÜŞECEK

Meteorolojiden alınan verilere göre, İstanbul’da yarın hava sıcaklığı 4 derece birden düşerek 8 dereceye gerileyecek. Yer yer şiddetli fırtınalar beklenirken, nem miktarı ise yüzde 89 olarak açıklandı.

istanbul444.jpg

İlgili Haberler
İstanbul'un barajlarındaki son durumu İSKİ açıkladı. Son yağmurlar ne kadar etkiledi?
İstanbul'un barajlarındaki son durumu İSKİ açıkladı. Son yağmurlar ne kadar etkiledi?
Son yağmurlar can suyu oldu. İşte İstanbul'da baraj doluluk oranı
Son yağışların İstanbul'daki barajlara etkisi ortaya çıktı! İSKİ güncel verileri duyurdu
İstanbul'un barajlarındaki son durum açıklandı. Son yağmurlar çare oldu mu?
Son Haberler
Nwakaeme'ye kadro dışı kararı! Adı yeniden Trabzonspor ile anılıyordu Spor
Nwakaeme'ye kadro dışı kararı! Adı yeniden Trabzonspor ile anılıyordu
Maaşı bağlanmayan EYT’liler bu haber size. Ünlü SGK uzmanı sebeplerini 12 maddede sıraladı Memur ve Emekli
Maaşı bağlanmayan EYT’liler bu haber size. Ünlü SGK uzmanı sebeplerini 12 maddede sıraladı
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Ghezzal'a talip çıktı Spor
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Ghezzal'a talip çıktı
Irak kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Irak kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Sinan Ateş'in ailesinden Meral Akşener'e ziyaret Gündem
Sinan Ateş'in ailesinden Meral Akşener'e ziyaret
Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen'in ailesine başsağlığı mesajı Gündem
Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen'in ailesine başsağlığı mesajı
Borsa günü yükselişle tamamladı Ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı