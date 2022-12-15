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Uzmanından uyuz hastalığı uyarıları

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde görevli Dermatoloji Uzmanı Dr. Cemile Karabaş, son yıllarda uyuz vakalarından dolayı polikliniklerde artış yaşandığına dikkat çekti Karabaş, “Erken teşhis bulaşmanın önüne geçer” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 09:11
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Son yılların korkulu rüyası: Uyuz hastalığı. Uzmanından uyuz hastalığı uyarıları

Uzmanından uyuz hastalığı uyarıları
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İHA’nın haberine göre; Son yıllarda artan uyuz vakalarında hastanelerin acil servisleri başta olmak üzere polikliniklerde de uyuz rahatsızlığı nedeniyle gelen hasta sayısında artış yaşandığı bildirildi.

Uyuz hastalığı ile polikliniklere başvurularda artış yaşandığına dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Cemile Karabaş, hastalığın kişinin yaşam kalitesinin hayli düşmesine neden olduğunu dile getirdi.

Uyuz hastalığının özellikle toplu yaşam alanları ile kapalı ortamlarda sıkça görüldüğünü açıklayan Karabaş, hastalığın kaşıntı, döküntü ile başladığını ve insandan insana bulaştığını vurguladı.

“UYUZ HASTALIĞI İNSANDAN İNSANA BULAŞMAKTA”

Hastalığın insandan insana bulaştığını dile getiren Uzman Karabaş, insanlarla yakın temastan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Karabaş, “Son zamanlarda polikliniğimize kaşıntı şikayeti ile başvuran çok fazla hasta var. Bunların büyük bir çoğunluğu da uyuz. Uyuz hastalığı insandan insana bulaşmaktadır. Özellikle yakın temas, 10-15 dakikalık temas, kalabalık ortamlarda yaşamak bu riskleri arttırmaktadır. Vücutta ilk kaşıntı belirtileri olduğu zaman polikliniğimize başvurulduğu zaman erken teşhis edilerek tedavi daha erken başlanır. İlerleyici lezyonlar önlenmiş olur, ayrıca bulaşmanın da önüne geçilmiş olur. Bu nedenle en ufak bir kaşıntı şikayeti olduğunda hastalarımızı polikliniğimize bekliyoruz” dedi.

“KAŞINTI ŞİKAYETİ OLAN KİŞİLER İLE YAKIN TEMASTAN KAÇINILMALI”

Tedavi sürecinde yapılması gerekenler hakkında da bilgi veren Karabaş, “Kıyafetler, çarşaflar, örtüler makinede 60 derecede yıkanmalı. Yıkanamayan ve temas edilen eşyalar ise 10 gün boyunca havasız bir şekilde çöp poşetinde bekletilmeli. Yine halılar sık süpürülmeli ve kaşıntı şikayeti olan kişiler ile yakın temastan kaçınılmalı. Böyle durumlarda çok misafirliğe, kalabalık ortamlara gidip gelinmemeli. Başka insanlara da bulaştırmamak için bunlara çok dikkat etmeliler. Uyuz tedavisinde daha çok permetrin, kükürt içerikli ilaçlar ve karışımlar uygulamaktayız” ifadelerini kullandı. 

“UYUZ HASTALIĞI İLK OLARAK VÜCUTTA BELİRLİ BÖLGELERİN KAŞINMASI İLE BAŞLAR”

Uyuz hastalığında yaşanan semptomları açıklayan Karabaş, “Uyuzda ilk vücutta kaşıntı ile başlar ve ilk çıkan belirtiler ise göbek bölgesi, elde parmak araları, el bilekleri, koltuk altı ve göğüs gibi bölgelerde sıklıkla yerleşir. Geceleri daha çok kaşıntıya sebep olur. Bu da hastalarda uyku problemlerine neden olmakta ve yine toplum içerisinde kaşınmaktan dolayı utanç, çekinme gibi sebeplerle psikolojik olarak da etkileyebilmektedir” diye konuştu.

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