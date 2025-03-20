Sondakika!.. Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin ifadesi alınmaya başlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

İsmail Küçükkaya'dan çok konuşulacak açıklama: Erdoğan'ın İmamoğlu karşısında kazanma ihtimali yok!

Gözaltı kararları üzerine gerçekleşen operasyonda yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

Financial Times'tan İmamoğlu analizi! Mehmet Şimşek de risk altında

Ali Yerlikaya'dan İmamoğlu operasyonu! O paylaşımlar için harekete geçildi...

Canan Güllü’den İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan flaş paylaşım

Ankara sokaklarında protesto! İmamoğlu için sokağa döküldüler