Soner Sarıkabadayı Ankaragücü'nde! Ünlü şarkıcının yaptığı yorum gündem oldu

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Soner Sarıkabadayı Ankaragücü'nde! Ünlü şarkıcının yaptığı yorum gündem oldu
Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, Ankaragücü'nün yeni transferi Riccardo Saponara'nın kendisine çok benzemesine sessiz kalmadı.

Ankaragücü; Hellas Verona'dan Riccardo Saponara'yı kadrosuna katmıştı.
İtalyan futbolcunun, ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'ya olan benzerliği gündem olmuştu. Sosyal medada çok konuşulan konuya Soner Sarıkabadayı sessiz kalamadı, flaş bir yorum yaptı.
X'teki hesabından, Saponara'nın resminin bulunduğu Ankaragücü'nün paylaşımına "Buraya kupalar kazanmaya geldim" mesajı yazan Soner Sarıkabadayı binlerce beğeni aldı.
Ankaragücü'nün resmi hesabı da ünlü şarkıcının bu paylaşımına, "O zaman gol müziğin "Kutsal Toprak" olsun mu?" şeklinde cevap verdi.
Ankaragücü; 32 yaşındaki İtalyan futbolcu Riccardo Saponara ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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