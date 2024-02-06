Emre Belözoğlu'ndan transfer açıklaması

Kaynak: AA
Emre Belözoğlu'ndan transfer açıklaması
Türkiye Kupası son 16 turunda Anagold 24Erzincanspor'u 5-1 mağlup ederek çeyrek finale çıkan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, kupada hedeflerinin finale kadar ulaşmak olduğunu söyledi.

Belözoğlu, maçın ardından yapılan basın toplantısında, kupanın hem kulübün geleneği hem de oyuncuların amacı olduğunu ifade etti.

Kupaya değer verdiklerini maçta ortaya koyduklarını belirten Belözoğlu, şunları kaydetti:

Karşımızda hem bir PTT hem de bir süper lig takımını saf dışı bırakmış, saygın ve önemli bir takım var. Organizasyon olarak onları da kutluyorum. Onlar da buraya gelerek bana göre büyük bir başarı yakaladılar. Geldiğimiz günden bugüne 22 resmi maçımızda 9 galibiyet 9 beraberlik 4 tane de mağlubiyet aldık. Arkadaşların güzel iş yaptığını düşünüyorum. Kupada hedefimiz net bir şekilde finale kadar gitmek. Bunu yapabilecek gücümüz olduğunu düşünüyorum.

Transfer sürecini değerlendiren Emre Belözoğlu, "Devre arası transferleri zor oluyor. Biraz riskli. Biraz da kaliteyi artıracak oyuncular istiyorum. Sol bek ile ilgili bir çalışmamız var. Bir tane de ön bölgeye yapabilirsek bir transfer çalışmamız var. Son güne kadar her şeyi deneyip, iki tane daha oyuncuyu transfer etmek istiyoruz." dedi.

Ayrıca Emre Belözoğlu, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

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