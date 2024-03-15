Soner Şef’in sırrı ortaya çıktı. Lezzetin sırrı sadece hamurda değil. Lahmacuna 1 kaşık eklemeniz yetiyor

Türk mutfağının gözde lezzetlerinden olan lahmacun, her yörede kendine has bir lezzetle karşımıza çıkıyor.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, lahmacun tariflerinin bölgeye göre farklılık gösterdiğini ifade ediyor.

Kimi tariflerde sarımsak ön planda olurken, diğerlerinde soğan kullanımı tercih ediliyor.

MasterChef'te Somer Şef'in vurguladığı gibi, lezzetli bir lahmacunun sırrı çıtır bir hamurda gizli.

Ancak, lezzetin anahtarı sadece hamurda saklı değil.

İşte çıtır lahmacun yapmanın sırları:

- Taş fırında pişirme, hamurun içinde küçük siyah noktaların oluşmasını sağlar ve bu, gerçek bir çıtır dokuya ulaşmanızı garanti eder.

- Hamurun fırına yapışmaması için, pişirmeden önce altına kepekli un serpmek, lahmacunun hamurunu mükemmel bir kıvama getirir.

Malzemeler:

- 3 su bardağı un

- \( \frac{1}{5} \) su bardağı su

- Yarım tatlı kaşığı tuz

- Bir çay kaşığı toz şeker

İç malzeme:

- 250 gram yağlı kıyma

- 1 adet kırmızı biber

- 1 adet yeşil biber

- 1 adet orta boy soğan

- 1 adet orta boy domates

- Yarım demet maydanoz

- 1 tatlı kaşığı domates salçası

- 1 tatlı kaşığı biber salçası

- Yarım çay bardağı sıvı yağ

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay bardağı su

Yapılışı:

1. İç malzemeleri iyice yoğurun. Daha pürüzsüz bir iç harç isterseniz, malzemeleri rondodan geçirebilirsiniz.

2. Un, tuz ve şekeri bir kaba alın ve yavaşça su ekleyerek karıştırın. Hamurun kıvamı, sertten biraz daha yumuşak olacak şekilde ayarlayın.

3. Hamuru parçalara bölün ve her bir parçayı merdane ile açın.

4. Fırını 250 dereceye ısıtın.

5. Açtığınız hamurların üzerine iç harcı eşit şekilde yayın.

6. Hamurları ısıtılmış fırına yerleştirin ve yaklaşık 10 dakika pişirin.

7. Bu sırada, soğanları ince ince doğrayın ve biraz tuz ve sumak ile harmanlayın.

8. Lahmacunlar piştikten sonra fırından alın ve üzerine sumaklı soğanı ekleyerek servis yapın.