Ege Bölgesi’nin incisi Urla’nın lezzetli sakız enginarı ile yapabileceğiniz özel bir tarifimiz var size. Bahar aylarına girdiğimiz şu günlerde sofralarına hem tat hem de renk katacak bu tarifi sizde evde kolaylıkla deneyebilir, sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Asma yaprağında bulgurlu enginar dolması nasıl yapılır? Asma yaprağında bulgurlu enginar dolması için gerekli malzemeler neler?

Asma Yaprağında Enginar Dolması Tarifi İçin Malzemeler

5 adet Urla sakız enginarı kalbi

Yarım çay bardağı sıkılmış limon suyu

15 adet asma yaprağı

Yarım su bardağı bulgur

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 adet soğan

1 adet kesme şeker

Yarım çay bardağı su

Yarım demet maydanoz

Bir tutam karabiber

Bir tutam nane

Bir tutam tuz

Üzerine;

Yarım çay bardağı sıkılmış limon suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 su bardağı su

Asma Yaprağında Bulgurlu Enginar Dolması Tarifi Nasıl Yapılır?

Enginarları soyup limonlu su içinde ovup bekletin. Bir tencere içinde ince kıyılmış soğanı zeytinyağında kavurun. İçine bulguru koyduktan sonra şeker, tuz ve suyu da ekleyip, suyunu çekene kadar pişirin. Ardından maydanoz, karabiber ve nane ekleyin. Geniş bir tabak üzerine haşlanmış 4 adet asma yaprağını üst üste koyun ve üstüne enginar kalbini oturtun. Enginarın üzerine ise hazırladığınız harçtan koyun ve her tarafını örterek sarın. Bu işlemi diğer enginarlar ile tekrarlayın. Hazırladığınız enginarları yerleştirdikten sonra zeytinyağı, limon suyu ve suyu ekleyin. Kısık ateşte 45 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun.