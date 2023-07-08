MasterChef Soner Sivrioğlu yarışmaya geri döndü. Sosyal medya yıkıldı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

MasterChef All Star sezonunda Somer Sivrioğlu’nun neden olmadığı sorusu uzun süre gündem olmuştu. Seyircilerin heyecanla beklediği Sivrioğlu’nun programa gelmesinin ardından sosyal medya yıkıldı. Yarışmacılar ise ünlü şefi adeta alkış tufanı ile karşıladı.

“CANIMIZ, KARDEŞİMİZ, ARKADAŞIMIZ”

MasterChef’in yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef “Çok sevdiğimiz bir şef, canımız, kardeşimiz, arkadaşımız” diyerek Somer Şef’i çağırdı. Sivrioğlu’nun ekrana gelmesinin ardından yarışmacılar sevinçlerini alkışlayarak dile getirdiler.

Yeni sezon için heyecanını paylaşan Sivrioğlu, "İnanılmaz bir kadro var ama yani zaten nereye baksam hepsi aynı" ifadelerini kullandı.

Sivrioğlu'nun dahil olduğu yeni bölümde ise ana kadroya giremeyen yarışmacılar arasında yedek kadronun belirlenmesi için bir oyun daha oynanacak.