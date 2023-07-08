MasterChef Soner Sivrioğlu yarışmaya geri döndü. Sosyal medya yıkıldı

MasterChef Türkiye'nin sevilen şeflerinden Somer Sivrioğlu'nun All Star çekimlerinde yer almaması günlerce merak konusu olmuştu. Yurt dışında yeni mekan açtığı için çekimlere dahil olamayan Sivrioğlu, yarışmaya geri döndü. Sivrioğlu, yarışmacılar tarafından alkışlarla ve büyük bir mutlulukla karşılandı.

MasterChef Soner Sivrioğlu yarışmaya geri döndü. Sosyal medya yıkıldı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

MasterChef All Star sezonunda Somer Sivrioğlu’nun neden olmadığı sorusu uzun süre gündem olmuştu. Seyircilerin heyecanla beklediği Sivrioğlu’nun programa gelmesinin ardından sosyal medya yıkıldı. Yarışmacılar ise ünlü şefi adeta alkış tufanı ile karşıladı.

640xauto.webp

“CANIMIZ, KARDEŞİMİZ, ARKADAŞIMIZ”

MasterChef’in yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef “Çok sevdiğimiz bir şef, canımız, kardeşimiz, arkadaşımız” diyerek Somer Şef’i çağırdı. Sivrioğlu’nun ekrana gelmesinin ardından yarışmacılar sevinçlerini alkışlayarak dile getirdiler.

masterchef-turkiye-nin-sevilen-sefi-somer-16096619-1151-m.jpg

Yeni sezon için heyecanını paylaşan Sivrioğlu, "İnanılmaz bir kadro var ama yani zaten nereye baksam hepsi aynı" ifadelerini kullandı.

masterchef-turkiye-nin-sevilen-sefi-somer-16096619-1385-m.jpg

Sivrioğlu'nun dahil olduğu yeni bölümde ise ana kadroya giremeyen yarışmacılar arasında yedek kadronun belirlenmesi için bir oyun daha oynanacak.

İlgili Haberler
Somer şef'in itirafı yürekleri sızlattı. Yıllar sonra anlattı
Somer şef hayranları merakla bekliyordu. Tarih belli oldu
Somer Şef kararını verdi
Masterchef'in yeni jüri üyesi belli oldu. Somer şefin yerine gelecek
Ünlü şef Somer Sivrioğlu’na hapis şoku! Yoldan geçen diplomat ölmüştü
MasterChef All Star yarışmacıları belli oldu. Somer Şef ayrıldı mı?
Öne Çıkanlar
Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın
Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
Son Haberler
YÖK'ten öğrencileri sevindirecek karar Güncel
YÖK'ten öğrencileri sevindirecek karar
Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın Ekonomi
Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın
'Yalı Çapkını' oyuncuları Beril Pozam ve Erdem Kaynarca'nın aşkı sessizce bitti Magazin
'Yalı Çapkını' oyuncuları Beril Pozam ve Erdem Kaynarca'nın aşkı sessizce bitti
İstanbul'daki dev sitenin yönetimini Araplar ele geçirdi. Türkler azınlığa düştü Güncel
İstanbul'daki dev sitenin yönetimini Araplar ele geçirdi. Türkler azınlığa düştü
Türkiye’ye yönelik saldırı girişimlerinde bulunan terörist etkisiz hale getirildi. Güncel
Türkiye’ye yönelik saldırı girişimlerinde bulunan terörist etkisiz hale getirildi.
Kimyasal sızıntı alarmı. Valilikten ‘Sokağa çıkmayın’ uyarısı Güncel
Kimyasal sızıntı alarmı. Valilikten ‘Sokağa çıkmayın’ uyarısı
Burcu Kara köy evinden paylaştı! "Buranın dertleri bambaşka" Magazin
Burcu Kara köy evinden paylaştı! "Buranın dertleri bambaşka"